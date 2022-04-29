ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLUYOR! Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

Askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mayıs 2022 celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarının 29 Nisan 2022 Cuma günü açıklanacağı aktarılmıştı. Bu sebeple yedek subay, astsubay ve erbaş/er statüsündeki kişiler, Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları ve Mayıs 2022 celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarına ilişkin bilgiler haberimizde...