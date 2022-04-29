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ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLUYOR! Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

29.04.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri için binlerce aday internette sorgulama yapmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yedek subay, astsubay ve erbaş/er statüsündeki kişiler için açıklamada bulunulmuştu. Peki Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri nasıl sorgulanır? Gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılması gerekenler...

Askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mayıs 2022 celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarının 29 Nisan 2022 Cuma günü açıklanacağı aktarılmıştı. Bu sebeple yedek subay, astsubay ve erbaş/er statüsündeki kişiler, Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları ve Mayıs 2022 celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarına ilişkin bilgiler haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri için binlerce aday Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Nisan ayının sonuna gelinmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan kişiler askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerini E-DEVLET üzerinden öğrenebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma (bugün) belli olacak. Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden paylaşılacak.

2022 MAYIS CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2022 MAYIS CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Millî Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ekranı için linke tıklayın: https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi

MAYIS AYI CELP TARİHİ SORGULAMA EKRANI

MAYIS AYI CELP TARİHİ SORGULAMA EKRANI
Askerlik yeri öğrenmek için E-DEVLET'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri 29 Nisan Cuma (bugün) açıklanacak.
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Anahtar Kelimeler:
askerlik Asker Milli Savunma Bakanlığı
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