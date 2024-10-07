Asuman Dabak Hudutsuz Sevda için verdiği pozları paylaştı! Yüzündeki değişime yorum yağdı: "Başka biri olmuş"

Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Asuman Dabak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Hudutsuz Sevda" dizisi yeni sezon için oyuncularla çekim yaptı.

Dizide yer alan oyunculardan Asuman Dabak da bu çekimden karelerini paylaştı. Her yaz yıllara meydan okuyan fiziğiyle adından söz ettiren 54 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarında yüzündeki değişim dikkat çekti.

Asuman Dabak'ın yüzünde estetik operasyon olduğu iddia edildi. Oyuncunun değişimini görenler ise kendini tutamadı.

Asuman Dabak'ın son haline "Başka biri olmuş", "Eda Özülkü'ye benzemiş", "Eski yüzü daha güzel", "Biz eski halini ya kendi halini sevdik", "Başka biri olmuş" yorumları yağdı.

Gelen yorumlardan sonra Asuman Dabak estetik iddialarını yalanladı.



Başarılı oyuncu hakkındaki paylaşımlardan birini paylaşark "Makyaj arkadaşlar" yorumunda bulundu.