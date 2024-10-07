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  4. Asuman Dabak Hudutsuz Sevda için verdiği pozları paylaştı! Yüzündeki değişime yorum yağdı: "Başka biri olmuş"

Asuman Dabak Hudutsuz Sevda için verdiği pozları paylaştı! Yüzündeki değişime yorum yağdı: "Başka biri olmuş"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.10.2024 08:17
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Ünlü oyuncu Asuman Dabak Hudutsuz Sevda dizisi için çekilen görselleri paylaştı. Dabak'ın yüzündeki estetik operasyonla gerçekleşen değişim dikkat çekti. Asuman Dabak'ı görenler "Başka biri olmuş" dedi.

Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Asuman Dabak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Hudutsuz Sevda" dizisi yeni sezon için oyuncularla çekim yaptı.

Dizide yer alan oyunculardan Asuman Dabak da bu çekimden karelerini paylaştı. Her yaz yıllara meydan okuyan fiziğiyle adından söz ettiren 54 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarında yüzündeki değişim dikkat çekti.

Asuman Dabak'ın yüzünde estetik operasyon olduğu iddia edildi. Oyuncunun değişimini görenler ise kendini tutamadı.

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Asuman Dabak'ın son haline "Başka biri olmuş", "Eda Özülkü'ye benzemiş", "Eski yüzü daha güzel", "Biz eski halini ya kendi halini sevdik", "Başka biri olmuş" yorumları yağdı.

Gelen yorumlardan sonra Asuman Dabak estetik iddialarını yalanladı.

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Başarılı oyuncu hakkındaki paylaşımlardan birini paylaşark "Makyaj arkadaşlar" yorumunda bulundu.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı

Pınar Dilşeker

Pınar Dilşeker
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
Anahtar Kelimeler:
Asuman Dabak
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