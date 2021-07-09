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Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı hangi ay 2021?

09.07.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aşure ayı ne zaman?" , "Muharrem ayı hangi ay 2021?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Aşure günü, Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Müslümanlar için önemli olan Muharrem ayının ne zaman olduğu ve aşure ayının hangi ay olduğu merak konusu. İşte ayrıntılar...

Müslümanlar "Aşure ayı ne zaman?" , "Muharrem ayı hangi ay 2021?" sorularının yanıtını arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Aşure ayında birçok evde aşure hazırlanır ve çevreye dağıtılır. İşte ayrıntılar...

Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Müslümanlar için önemli olan Muharrem ayının 10. gününde aşure günü idrak eder.
Aşure günü 2021 Ağustos ayında idrak edecektir. Muharrem ayı içerisinde oruç tutulmasının önemli olduğu ifade edilir.
Aşure zamanında oruç tutulmasının yanında birçok evde aşure pişer ve çevredekilere dağıtılır.
Bu durum aşure ayında paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olarak değerlendirilir.
Muharrem ayının anlamı hürmettir. Muharrem ayı, Hz. Peygamber tarafından Allah'ın ayı olarak nitelendirilmiştir.
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