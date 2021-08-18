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Aşure günü kılınacak namazlar ve okunacak dualar! Aşure günü nasıl ibadet edilir?

18.08.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Aşure gününü ibadetlerle geçirmek isterken Aşure günü kılınacak namazları ve okunacak duaları araştırıyor. Muharrem ayının içerisinde yer alan Aşure günü 18 Ağustos günü idrak ediyor. Peki Aşure günü kılınacak namazlar ve okunacak dualar neler? Aşure günü nasıl ibadet edilir? İşte ayrıntılar...

Aşure gününü ibadet ve duayla geçirmek isteyen vatandaşlar bu mübarek günde okunacak duaları ve kılınacak namazları araştırıyor. Kur'an okumanın ve dinlemenin oldukça önemli olduğu bugünde kılınacak namazlar neler?

AŞURE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR VE OKUNACAK DUALAR!

Aşure gününe sayılı saatler kala günü ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, Aşure günü kılınacak namazları ve okunacak duaları merak ediyor.
Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazının olduğuna dair bir rivayet bulunmamaktadır. Bu nedenle mübarek gün ve gecelerde, kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olmaktadır. Aynı zamanda Kur'an okumalı ve anlamalı, dini eserlerden istifade etmeli, zikir ve salavatla meşgul olunmalıdır.
Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selam ya da bir Müslüman'a 10 selam verilmelidir. Yardıma muhtaçlara yardım edilmelidir. Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınmalıdır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır.

OKUNACAK DUALAR...

OKUNACAK DUALAR...
Namazın ardından 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain." denmelidir.
Kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa, öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilmektedir. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır. Bu namazdan sonra ise 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa "La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azıym" denmelidir.
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