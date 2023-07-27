AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Muharrem ayının 10. günü için en yeni, dualı, kısa, uzun ve resimli Aşure Günü mesajları

Aşure günü mesajları resimli, yeni, dualı, kısa ve uzun seçenekleriyle internette yerini aldı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtacak. Birçok kişi, 28 Temmuz 2023 tarihine denk gelen bu özel güne yönelik arama motorlarında sorgulama yapıyor. En yeni, dualı, kısa, uzun ve resimli Aşure Günü mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023'e özel en yeni, resimli Aşure Günü mesajları...

Aşure paylaşmaktır. Aşure gününüz kutlu olsun.

Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah'ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır.” (Hadis-i Şerif -Müslim) Aşure Gününüz kutlu olsun.

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.”

Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.”

Aşurede içe atılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.”