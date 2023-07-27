HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Muharrem ayının 10. günü için en yeni, dualı, kısa, uzun ve resimli Aşure Günü mesajları

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023! Muharrem ayının 10. günü için en yeni, dualı, kısa, uzun ve resimli Aşure Günü mesajları

27.07.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure günü mesajları Muharrem ayının 10. günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En yeni, dualı, kısa, uzun ve resimli Aşure Günü mesajları ve sözlerini sizler için derledik. Yarın birçok kişi WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ve Threads uygulamalarında paylaşımda bulunacak. İşte, en yeni, dualı, kısa, uzun ve resimli Aşure Günü mesajları...

Aşure günü mesajları resimli, yeni, dualı, kısa ve uzun seçenekleriyle internette yerini aldı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtacak. Birçok kişi, 28 Temmuz 2023 tarihine denk gelen bu özel güne yönelik arama motorlarında sorgulama yapıyor. En yeni, dualı, kısa, uzun ve resimli Aşure Günü mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023'e özel en yeni, resimli Aşure Günü mesajları...

Aşure paylaşmaktır. Aşure gününüz kutlu olsun.

Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah'ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır.” (Hadis-i Şerif -Müslim) Aşure Gününüz kutlu olsun.

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.”

Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.”

Aşurede içe atılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.”

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023

Aşure paylaşmaktır. Aşure gününüz kutlu olsun.

Aşurede içe atılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah'ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır. (Hadis-i Şerif -Müslim) Aşure Gününüz kutlu olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muharrem ayı aşure günü aşure günü mesajları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hac parasını karton kutuda sakladı! Son halini görünce inanamadı

Hac parasını karton kutuda sakladı! Son halini görünce inanamadı

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.