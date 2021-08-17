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Aşure günü ne zaman? 2021 aşure günü tarihi...

17.08.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure gününün ne zaman idrak edeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muharrem ayının içinde bulunan aşure günü için geri sayım başlamıştı. Peki aşure günü ne zaman? İşte 2021 aşure günü tarihi...

Muharrem ayının içerisinde yer alan ve Muharrem orucunun da tutulduğu aşure gününün ne zaman idrak edeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki aşure günü ne zaman idrak edecek, oruç tutulacak mı?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure gününün ne zaman olduğu müslümanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Muharrem ayının içinde bulunan aşure günü için geri sayım başlamıştı.
Hicri Yılbaşı, Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü itibariyle başlamıştı.
Muharrem ayının 10. gününe denk gelmekte olan Aşure günü ise 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek.
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ya da ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilmektedir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.”
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