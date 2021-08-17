Aşure günü ne zaman? 2021 aşure günü tarihi...

Muharrem ayının içerisinde yer alan ve Muharrem orucunun da tutulduğu aşure gününün ne zaman idrak edeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki aşure günü ne zaman idrak edecek, oruç tutulacak mı?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure gününün ne zaman olduğu müslümanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Muharrem ayının içinde bulunan aşure günü için geri sayım başlamıştı.

Hicri Yılbaşı, Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü itibariyle başlamıştı.

Muharrem ayının 10. gününe denk gelmekte olan Aşure günü ise 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek.