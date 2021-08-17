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Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü orucu ne zaman tutulur ve fazileti nedir?

17.08.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure gününe sayılı saatler kala müslümanlar aşure gününde oruç tutulup tutulamayacağını ve aşure günü orucunun ne zaman tutulacağını merak ediyor. Ayrıca bu mübarek günde oruç tutmanın fazileti de araştırılıyor. Peki Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü orucu ne zaman tutulur ve fazileti nedir? İşte merak edilenler...

Aşure günü bu yıl 18 Ağustos tarihinde idrak edecek. Aşure günü öncesi vatandaşlar aşure gününde oruç tutulup tutulamayacağını merak ediyor. Bu mübarek günde oruç tutmanın fazileti ve oruca ne zaman başlanacağı araştırılıyor. Peki Aşure günü oruç tutulur mu ve Muharrem orucu saat kaçta başlar?

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem ayının 10. günü idrak etmekte olan Aşure gününe az bir süre kala vatandaşlar aşure gününde oruç tutulup tutulamayacağını merak ediyor.
Müslümanlar bu önemli gün için araştırmalar yaparken, bu yıl 18 Ağustos tarihine denk gelen aşure günü için “Aşure günü oruç tutulur mu, fazileti nedir?" soruları merak ediliyor.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi sebebiyle bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu ya da onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret edilmektedir. (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). Ayrıca şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini de ifade etmiştir. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).
Diğer yandan isteyenler Muharrem ayının ilk gününden itibaren 12 ya da 15 gün oruç tutmaktadır. Fakat önemli olan nokta Yahudilere benzememek adına sadece 10 Muharrem'de oruç tutmaktan kaçınılması, 9-10 veya 10-11 Muharrem'de oruç tutulmasıdır.
Muharrem orucu İmsak vaktinde, gün doğarken başlamaktadır ve gün batımında tamamlanmaktadır.
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Oruç aşure tarifi

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