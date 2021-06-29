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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?

29.06.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. Sınava girecek öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve nereden öğrenebileceklerini arama motorlarından sorgulamaya başladı. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarına ilişkin öğrenciler araştırma yapıyor. "ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" , "ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı. Atatürk Üniversitesi tarafından öğrencileri bilgilendirmek için yapılan açıklamada sınavların online olarak gerçekleşeceği duyuruldu.
Bütünleme sınavları sabah 09.00'dan akşam 20.00'a kadar yapılacak. Söz konusu sınavda öğrencilere cevaplamaları için 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika süre tanınacak.
ATA AÖF bütünleme sınavlarına öğrenciler 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında girecek. ATA AÖF sınavları ve sınav başvuruları online olarak gerçekleşecek.
Bu sınavlar, belirtilen tarihler arasında her gün 09.00 ile 22.00 arasında öğrencilerin erişimine açık olacak. Sınav için öğrenciler https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresinden doğrudan ulaşabilir.
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınavlar 3 Temmuz günü sona erecek. Sınavlar bittikten sonra sonuçlar Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açık olacak.
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Anahtar Kelimeler:
sınav
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