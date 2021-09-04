ATA AÖF kayıtları ne zaman? ATA AÖF kayıtları nasıl yapılır? İşte kayıt tarihleri...

Açıköğretimden istediği bölümü okumak isteyen adaylar "ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusunu araştırmaya koyuldu. ATA AÖF kayıtları hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Ön kayıtlar Haziran ayında başlamıştı. Peki ATA AÖF kayıtları ne zaman, kesin kayıt ne zaman yapılır?

ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversitelerin açılması için az bir süre kalmışken, üniversiteyi açıktan okumak isteyen kişiler ATA AÖF kayıtlarının yapılacağı tarihi araştırıyor. 2021-2022 dönemi ATA AÖF ön kayıt işlemleri Haziran ayında alınmaya başlamıştı.

Ön kayıt yaptırmakta olan adaylar ATA AÖF kesin kayıt tarihini ise merak ediyor. ATA AÖF ön kayıtları bu sene 1 Haziran'dan 3 Ekim'e kadar alınacak.

AÖF kesin kayıtları ise 31 Ağustos 2021 ile 3 Ekim 2021 arasında gerçekleştirilecek.