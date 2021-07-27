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ATA AÖF yaz okulu ödemeleri ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar, nereden ödenir?

27.07.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF yaz okulu ödemeleri ve ödemelerin ne kadar olduğu merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri tarihi açıklandı. Ücretlerin ödeneceği yer de öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki ATA AÖF yaz okulu ödemeleri ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar, nereden ödenir? İşte ayrıntılar...

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Öğrenciler ücretlerin miktarını da araştırmaya başladı. Peki ATA AÖF yaz okulu ödemeleri ne zaman, nereye yapılacak?

ATA AÖF yaz okulu ödemeleri ne zaman?

ATA AÖF yaz okulu ödemelerinin başlama tarihi ve ücretlerin ne kadar olduğu merak ediliyor.

Ücret ödemeleri başladı!

Ücret ödemeleri başladı!
Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihi itibariyle başladı. Öğretim ücreti ödememiş olan öğrenciler ders seçimi yapamayacak.

Ödemeler nereden yapılacak?

Ödemeler nereden yapılacak?
Öğrenciler yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, T.C. kimlik numaraları ile birlikte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapabilecekler.

Yaz okulu ücreti ne kadar?

Yaz okulu ücreti ne kadar?
Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olacak şekilde, 250 TL’dir. Ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 500 TL olmaktadır.
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