ATA AÖF yaz okulu ödemeleri ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar, nereden ödenir?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Öğrenciler ücretlerin miktarını da araştırmaya başladı. Peki ATA AÖF yaz okulu ödemeleri ne zaman, nereye yapılacak?

ATA AÖF yaz okulu ödemeleri ne zaman?

ATA AÖF yaz okulu ödemelerinin başlama tarihi ve ücretlerin ne kadar olduğu merak ediliyor.

Ücret ödemeleri başladı! Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihi itibariyle başladı. Öğretim ücreti ödememiş olan öğrenciler ders seçimi yapamayacak.

Ödemeler nereden yapılacak? Öğrenciler yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, T.C. kimlik numaraları ile birlikte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapabilecekler.