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  4. Ata Demirer 8 yıl sonra aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisi duyanları şaşırttı...

Ata Demirer 8 yıl sonra aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisi duyanları şaşırttı...

22.08.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Ata Demirer 8 yıl önce Özge Borak ile olan evliliğini sonlandırmıştı. Uzun yıllardır aşk hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü isim yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü oyuncu, komedyen ve müzisyen Ali Ata Demirer Eyvah Eyvah filminde birlikte rol aldığı oyuncu eşi Özge Borak ile yaşadıkları aşkı 2012 yılında nikah masasına taşımışlardı.

ATA DEMİRER'İN YENİ AŞKI

Filmin serisini birlikte tamamlayan çift iki yıllık evliliklerini ani bir kararla bitirmişlerdi.
2014 yılında sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı ayrılan çift kötü haberle hayranlarını üzmüşlerdi.
Özge Borak ile ayrılığından sonra uzun süre aşk hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü komedyen Ata Demirer kendisini işine adamış ve emlak zengini olma yolunda ilerlemişti.

YENİ AŞKI ŞAŞIRTTI

YENİ AŞKI ŞAŞIRTTI
Yaklaşık 8 yılın ardından kalbini kapattığı aşka tekrardan kapılarını açtı.
Demirer'in aşka yelken açtığı isim duyanları şaşkına uğrattı.
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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer
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