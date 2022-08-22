Ata Demirer 8 yıl sonra aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisi duyanları şaşırttı...

Ünlü oyuncu , komedyen ve müzisyen Ali Ata Demirer Eyvah Eyvah filminde birlikte rol aldığı oyuncu eşi Özge Borak ile yaşadıkları aşkı 2012 yılında nikah masasına taşımışlardı.

Filmin serisini birlikte tamamlayan çift iki yıllık evliliklerini ani bir kararla bitirmişlerdi.

2014 yılında sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı ayrılan çift kötü haberle hayranlarını üzmüşlerdi.

Özge Borak ile ayrılığından sonra uzun süre aşk hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü komedyen Ata Demirer kendisini işine adamış ve emlak zengini olma yolunda ilerlemişti.

