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Atamızdan bize, bizden gelecek nesillere... Mynet ekibi olarak dünyadaki bütün çocukların 23 Nisan'ını kutlarız

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2024 08:45
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Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli günlerinden birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyanın tek çocuk bayramı olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına en değerli armağanıdır. Biz de Mynet ailesi olarak Atamızdan bize, bizden gelecek nesillere miras kalacak 23 Nisan'ı kutlarız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan günü bir kez daha tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk halkının kendi iradesiyle yeni bir devlet kurduğunun ilanıydı. TBMM 23 Nisan 1921’de aldığı kararla yeni Türk devletinin ilk bayramı olarak 23 Nisan gününü “Milli Bayram” kabul etti. Ulu Önder Mustafa Atatürk dünyaya örnek olan vizyonuyla böyle tarihi bir günü çocuklara armağan ederek tüm dünyadaki çocuklar için geride bir bayram bırakmış oldu.

Ne şanslıyız ki kendi milletimizin dünya çocuklarına hediye ettiği bir bayramı var. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene 104. yıl dönümünü kutluyor. Biz de Mynet olarak gelecek nesillere gururla taşıyacağımız bu onurlu mirası ekip arkadaşlarımız ve aileleriyle kutluyoruz.

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23 nisan
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