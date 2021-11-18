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  4. Ataşehir'de dehşet! Kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Ataşehir'de dehşet! Kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı: 1 ölü, 2 yaralı

18.11.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. D-100 Karayolu'nda yan yolda gerçekleşen olayda, durakta bekleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.40 sıralarında D100 Karayolu yan yolda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi.

KONTROLÜ KAYBEDİP DURAĞA DALDI

Kadıköy istikametine giden Gürkan Kuşak'ın kullandığı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi üzerine, Fikret Ağırman ve kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın otobüs beklediği durağa daldı.

DURAK YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle durak yerinden sökülürken, Fikret Ağırman otomobilin ve durağın altında kaldı. Kazada Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

OTOBÜS BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri sağlık ekibince yapılan yaralılardan Mehmet Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı otomobil çekiciyle kaldırılırken, Fikret Ağırman'ın cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü.

'DİREKSİYON BAŞINDA UYUYA KALDI' İDDİASI

'DİREKSİYON BAŞINDA UYUYA KALDI' İDDİASI
Öte yandan, otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak'ın uyuya kalması sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ataşehir
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