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Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak

13.08.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilen minyatürlü baston açık artırmada satılıyor. Bastonun geliriyse Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Bastonunun Atatürk'e 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından hediye edildiği belirtildi.

Mustafa Kemal Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak. Geliri, Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak olan bastonun 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Atatürk'e hediye edildiği öğrenildi.

ATATÜRK'E 1932 YILINDA HEDİYE EDİLMİŞ! İŞTE BASTONUN ÖZELLİKLERİ

Türkiye-İran arasında en yoğun ilişkilerin yaşandığı 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiği kaydedilen 92 santimetre boyundaki minyatürlü baston açık artırmayla satılıyor. Atatürk'ün tasvirinin yanı sıra Şah Rıza Pehlevi, Cemşid, Keykavus, Behmen gibi liderlerin tasvirleri yer aldığı bastonun geliriyse Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

"BASTONDA OYMA SANATI KULLANILMIŞ"

"BASTONDA OYMA SANATI KULLANILMIŞ"
Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış" dedi.

"ELDE EDİLECEK GELİR TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLANACAK"

"ELDE EDİLECEK GELİR TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLANACAK"
Kocabaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Müzayedemizde satışa sunduğumuz eserlerin hepsini teklif usulü satışa sunuyoruz. Fakat online bir satış olduğu için, sisteme bir giriş bedeli girmemiz gerekiyor. Atatürk'e ait olan bastondan elde edilecek gelirse, Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında oluşturulmuş 'Arthıll geleceğe dokun burs fonu'na bağışlanacak."
Müzayedenin 15 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de online yapılacağını belirten Kocabaş, "Müzayedemiz de genellikle Osmanlı hanedan koleksiyonlarında bulunan sultanlara ve saray yüksek erkanına ait eserleri beğeniye sunacağız. Bu eserler arasında Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Makam-ı Hümayun Sümeni, yine Sultan 2. Abdülhamid Han'ın bizzat kendi kullandığı porselen kahve fincanları, kristal kadehleri ve porselen yemek tabakları yer alıyor. Aynı zamanda çok değerli gümüş eserlerde bulunuyor" diye konuştu.

MÜZAYEDEDEKİ ESERLER

MÜZAYEDEDEKİ ESERLER
Müzayedenin öne çıkan diğer eserler arasında; Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Makam-ı Hümayun Sümeni, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Kristal Kadeh Takımı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yıldız kahve takımı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın inisiyalli tabağı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın porselen yemek takımı, Sultan 2. Mahmud Han'ın tasvir-i hümayunu, Sultan 1. Osman Han'ın tasvir-i hümayunu, Sultan Vahdettin Han mineli gümüş kutu, Esma Sultan'ın ormolu mücevher kutusu, Hatice Sultan'ın tuğralı gümüş tacı, Haremi hümayun kalfası Saadetlü Nazlıser Kalfa'nın abdest ibriği, Mehmet Ziya Paşa'nın gümüş zarf takımı ve Yunan kralı 2. Konstantin'in billur içki takımı yer alıyor. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
İran Mustafa Kemal Atatürk
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