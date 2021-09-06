Audi grandsphere tanıtıldı! Üç konsept modelin ikincisi

Audi, yeni konsept araç ailesinin ilk üyesi olan Skysphere'ı geçtiğimiz günlerde görücüye çıkarmıştı. Roadster bir model olan yeni konsept, Audi’nin gelecekteki tasarımının ipuçlarını barındırıyordu. Ünlü otomobil üreticisi şimdi ise, lüks sınıfın geleceğini gösterdiği üç konsept modelin ikincisi olan ve IAA 2021'de sergileyeceği Audi grandshere ile karşımıza çıktı.

KARŞINIZDA AUDI GRANDSPHERE

Audi grandsphere, oldukça iddialı bir konsept model. Direksiyon simidi ve pedalların gizlendiği Audi’nin bu yeni konsepti, geleneksel sürücü odaklı kokpiti ve yolcu bölümlerini, tabiri caizse bir salona dönüştürüyor. Audi grandsphere, teknolojik açıdan da dikkat çekiyor. Otomobil, rotadaki mevcut varış noktaları hakkında bilgi alıyor ve gerekmesi halinde buralardaki park etme ve şarj gibi işleri kendisi gerçekleştiriyor.

Audi grandsphere’de kapılar, ters konumlandırılmış; B sütunu bulunmuyor. Audi'nin ilk olarak AI:CON konsept otomobilinde kullandığı ve 2017'de ilk kez gösterdiği, şimdi seri üretime doğru ilerleyen bir özellik olarak, yan camların üst yarısı belirgin bir şekilde açılı ve en geniş kısmı göz seviyesinin biraz üzerinde konumlanmış.

İç mekanda ise dekoratif yüzeylerdeki çizgiler ve öğeler dikkat çekici bir şekilde yatay olarak konumlanmış. Direksiyon simidi, pedallar ve geleneksel gösterge panelinin olmaması iç mekandaki genişlik hissini etkilemiş.

4. seviye otonom özelliği ile öne çıkan Audi grandsphere'de otonom sürüş etkinleştirildiğinde, göstergeler ve diğer ekranlar ortadan kayboluyor.