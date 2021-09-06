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  4. Audi grandsphere tanıtıldı! Üç konsept modelin ikincisi

Audi grandsphere tanıtıldı! Üç konsept modelin ikincisi

06.09.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Audi, üç ‘Küre-Sphere‘ konsept modelinin ikincisi olan ve IAA 2021'de sergileyeceği Audi grandshere’i tanıttı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Skysphere’den sonra ikinci konsept model olan Grandsphere’i, 2022 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak olan Urbansphere takip edecek.

Audi, yeni konsept araç ailesinin ilk üyesi olan Skysphere'ı geçtiğimiz günlerde görücüye çıkarmıştı. Roadster bir model olan yeni konsept, Audi’nin gelecekteki tasarımının ipuçlarını barındırıyordu. Ünlü otomobil üreticisi şimdi ise, lüks sınıfın geleceğini gösterdiği üç konsept modelin ikincisi olan ve IAA 2021'de sergileyeceği Audi grandshere ile karşımıza çıktı.

KARŞINIZDA AUDI GRANDSPHERE

Audi grandsphere, oldukça iddialı bir konsept model. Direksiyon simidi ve pedalların gizlendiği Audi’nin bu yeni konsepti, geleneksel sürücü odaklı kokpiti ve yolcu bölümlerini, tabiri caizse bir salona dönüştürüyor. Audi grandsphere, teknolojik açıdan da dikkat çekiyor. Otomobil, rotadaki mevcut varış noktaları hakkında bilgi alıyor ve gerekmesi halinde buralardaki park etme ve şarj gibi işleri kendisi gerçekleştiriyor.
Audi grandsphere’de kapılar, ters konumlandırılmış; B sütunu bulunmuyor. Audi'nin ilk olarak AI:CON konsept otomobilinde kullandığı ve 2017'de ilk kez gösterdiği, şimdi seri üretime doğru ilerleyen bir özellik olarak, yan camların üst yarısı belirgin bir şekilde açılı ve en geniş kısmı göz seviyesinin biraz üzerinde konumlanmış.
İç mekanda ise dekoratif yüzeylerdeki çizgiler ve öğeler dikkat çekici bir şekilde yatay olarak konumlanmış. Direksiyon simidi, pedallar ve geleneksel gösterge panelinin olmaması iç mekandaki genişlik hissini etkilemiş.
4. seviye otonom özelliği ile öne çıkan Audi grandsphere'de otonom sürüş etkinleştirildiğinde, göstergeler ve diğer ekranlar ortadan kayboluyor.

YENİ KONSEPTİN TASARIMI

YENİ KONSEPTİN TASARIMI
5,35 m uzunluğunda, 2 m genişliğinde ve 1,39 m yüksekliğindeki Audi grandsphere, bu boyutlarıyla lüks sedan sınıf otomobiller arasında yer alıyor. 3,19 m‘lik aks mesafesi değeriyle mevcut Audi A8'in Long versiyonunu bile gölgede bırakıyor. Her şeye rağmen, Audi grandsphere'ın ilk bakışta, geleneksel bir sedandan daha çok, dört kapılı bir GT'ye benzediğini söylemek mümkün.
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Anahtar Kelimeler:
Audi
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