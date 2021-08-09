Audi konsept modelinin görüntülerini paylaştı!

Audi, elektrik vizyonu çerçevesinde önemli adımlar atıyor. Firma aynı zamanda konsept modelleriyle de dikkatleri çekiyor. Audi Skysphere adını taşıyan konsept otomobil de dikkat çekenlerden sadece biri. İşte Audi Audi Skysphere konsept modelinin görüntülerini internette paylaştı.

İŞTE AUDI SKYSPHERE!

Audi Skysphere konsepti için paylaşılan görüntülerde otomobilin gelecekten fırlamış gibi görünen genel tasarım hatları ve bazı detayları yer alıyor.

Ön kısmın tasarımında işçiliğe büyük önem verilmiş gibi görünüyor.

Görüntülerden anlaşılıyor ki oldukça fütüristik bir otomobil ile tanışacağız. Peki Audi Skysphere adını taşıyan bu konsept otomobil ile ne zaman tanışacağız?

AUDI SKYSPHERE KONSEPTİ NE ZAMAN GELİYOR? Audi, tamamen elektrikli yeni konsept otomobilini 10 Ağustos'ta tanıtacak.