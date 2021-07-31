AUZEF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta yapılan duyuruda, mezuniyete üç ders sınavına girecek öğrencilerin sınavlarının 25 Temmuz Pazar yapılacağı bilgisi yer almıştı. AUZEF 3 ders sınav sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

AUZEF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı?

Geçen hafta İstanbul Üniversitesi tarafından mezuniyete üç ders sınavının 25 Temmuz'da gerçekleşeceği duyurulmuştu.

Sınavın yapılmasının ardından gözler sonuçlara ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. AUZEF 3 ders sınav sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ? Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notları dikkate alınmaksızın bir dersten koşullu ya da doğrudan geçmeleri için açıköğretim programlarında yıl sonu sınavından, 100 puan üzerinden en az 40 alması gerekiyor.

Uzaktan eğitim programlarında ise öğrencilerin dersten geçebilmesi için 100 üzerinden en az 50 alması gerekli.