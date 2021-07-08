AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı?

Bütünleme sınavlarına giren öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman belli olacağını araştırmaya koyuldu. Peki AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanır?

Bütünleme sınavları 1 ve 5 Temmuz arasında gerçekleştirildi. Sonuçların ise ne zaman açıklanacağına dair henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

Sonuçlar açıklandığında https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden erişilebilir olacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını belirtilen adresten öğrenebilir.

İstanbul Üniversitesi tarafından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçların 10 ila 15 gün arasında açıklanabileceği ifade ediliyor.

AUZEF YAZ OKULU VAR MI? Okul tarafından yaz okuluna ilişkin duyuru yapıldı. Söz konusu duyuruda yaz okulunun açılmayacağı ifade edildi.