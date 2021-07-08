HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı?

AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı?

08.07.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütünleme sınavları 1 ve 5 Temmuz arasında gerçekleşti. Sınavların ardından öğrenciler "AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?" , "2021 AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Öğrencilerin gözleri konuya ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte ayrıntılar...

Bütünleme sınavlarına giren öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman belli olacağını araştırmaya koyuldu. Peki AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanır?

Bütünleme sınavları 1 ve 5 Temmuz arasında gerçekleştirildi. Sonuçların ise ne zaman açıklanacağına dair henüz herhangi bir bilgi verilmedi.
Sonuçlar açıklandığında https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden erişilebilir olacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını belirtilen adresten öğrenebilir.
İstanbul Üniversitesi tarafından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçların 10 ila 15 gün arasında açıklanabileceği ifade ediliyor.

AUZEF YAZ OKULU VAR MI?

AUZEF YAZ OKULU VAR MI?
Okul tarafından yaz okuluna ilişkin duyuru yapıldı. Söz konusu duyuruda yaz okulunun açılmayacağı ifade edildi.
Yaz okulu açılmasına dair gelen talepler üzerine İstanbul Üniversitesi açıklama yapmış ve bir yazı yayımlamıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

Şoke eden Survivor itirafı: Biraları çantamıza atıp...

Şoke eden Survivor itirafı: Biraları çantamıza atıp...

Dünyayı kahreden fotoğraf karesi!

Dünyayı kahreden fotoğraf karesi!

Kocasından boşanmak istedi, sağ bacağını kaybetti!

Kocasından boşanmak istedi, sağ bacağını kaybetti!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.