AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıt tarihleri...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite programına kayıt olmak isteyen öğrencilerin başvurularının ne zaman alınacağı, başvuruların hangi adresten ve nasıl yapılacağı, programa kimlerin katılabileceği belli oldu. Başvurular ''basvuru.istanbul.edu.tr'' adresinden gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar...