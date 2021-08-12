AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte İstanbul Üniversitesi 2. üniversite kayıt tarihleri...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite programına kayıt olmak isteyen öğrencilerin başvurularının ne zaman alınacağı, başvuruların hangi adresten ve nasıl yapılacağı, programa kimlerin katılabileceği belli oldu. Başvurular ''basvuru.istanbul.edu.tr'' adresinden gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar...
İŞTE AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), ikinci üniversite programına kayıt olmak isteyen öğrencilerin başvurularının 16 Ağustos - 16 Eylül 2021 tarihlerinde alınacağı duyuruldu.
Üniversitelerde halen öğrenci olan veya bu programlardan mezun olanlar önlisans öğrencileri/mezunları yalnızca önlisans programlarına, lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına ikinci üniversite için başvuru yapabiliyor.
16 Ağustos - 16 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak olan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite kayıtlarının başvuruları ''basvuru.istanbul.edu.tr'' adresi üzerinden gerçekleşecek.
AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE PROGRAMINA NASIL KAYIT OLUNUR?
16 Ağustos - 16 Eylül 2021 tarihleri arasında ''basvuru.istanbul.edu.tr'' adresinden sınavsız ikinci üniversite başvurusu için hesap oluşturun.
Hesap aktivasyon işlemini tamamlayın. Sisteme giriş yapın ve bilgi güncelleme, tercih işlemlerini gerçekleştirin. Fakülte onayının ardından harç ücretini yatırın ve kaydı tamamlayın.
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