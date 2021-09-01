Av yasağının kalkmasıyla balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı

2021 yılının Nisan ayında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 1 Eylül itibariyle bu yasak kalktı. Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda da bir süredir balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde başladı.
AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ
Akşam saatlerinde Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda İstanbul Valiliği ve İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından açılış töreni düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Karaca, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz ve balıkçılar katıldı. Tören alanında, katılanlara balık döner dağıtıldı. Törende yapılan konuşmalardan sonra, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Törenin ardından Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Vali Yardımcısı Uğur Uludağ ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay gelenlere balık dağıttı.
DENİZE AÇILDI
Elmas Kardeşler isimli av gemisine protokoldekiler bindi. Vali Yardımcısı Uğur Aladağ kaptan köşküne geçerek kaptanla konuştu. Elmas Kardeşler Marmara Denizi'ne açıldı. Gemiye Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Karaca, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz binerek açıldı. Gemi tayfası denize ağ attı.
Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.
DENİZE AÇILAN BALIKÇILARDAN GÖRÜNTÜLER
"HAMSİNİN BOL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Zonguldak’ın Kozlu İlçe Limanı’ndan denize açılan balıkçılar yeni av sezonu için teknelerindeki arızaları giderip hazırladıkları ağları denize bıraktı. Teknelerindeki son hazırlıkları tamamlayan balıkçılar, yasağın kalktığı gece yarısından itibaren denize açıldı.
"Vira bismillah" diyerek denize açıldıklarını ve yeni sezondan umutlu olduklarını ifade eden balıkçı Çağrı Eliyazıcı, ”Öncelikle yeni balık sezonun bütün balıkçı arkadaşlara hayırlı olmasını dilerim. İnşallah bu sene geçen seneye oranla daha da bereketli olacak gibi gözüküyor. Saat geldi teknelerimiz denizde onlardan gelecek müjdeli haberleri bekliyoruz. Şuan hava şartları iyi ama yarından itibaren deniz esmeye başlayacak. Önümüzdeki iki gün denize açılamayacak gibi. Ben şahsen bu sene hamsinin bol olacağını düşünüyorum." dedi.
Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül - 15 Nisan arasında olan balık sezonunu saatlerin 00.00'ı göstermesiyle teknelerinin motorlarını çalıştırarak açtı.
Bereketli bir sezon için umutlu olduklarını ifade eden Balıkçı Çağdaş Özer, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlıyız. Teknelerimizi hazırladık ağlarımızı teknelerimize koyduk. Bu akşam inşallah vira bismillah diyeceğiz. Güzel bereketli bir sezon geçeceğine inanıyoruz. Yeni sezondan umutluyuz. Balıkçının umudu biterse mesleği de biter. Bizler bir şekilde denize gitmek zorundayız." dedi.
"ÇİNAKOP VE LÜFERDE BOLLUK"
Palamutta yoğunluğun az olduğunu vurgulayan Özer, çinakop ve lüferde bolluk beklediklerini sözlerine ekledi.
HAVAİ FİŞEK EŞLİĞİNDE DENİZE AÇILDILAR
1 Eylül av yasağının kalkması ile Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kumbağ Limanı’nda program düzenlendi. Düzenlenen programda vatandaşlara balık ekmek ikramı yapıldı.
Programda onlarca balıkçı teknesi havai fişek eşliğinde Marmara Denizi’ne açıldı. Balıkçılar denize ilerlerken, onlar için patlayan havai fişekler ise geceyi gündüze çevirdi.
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