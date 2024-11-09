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  4. Avukatlığı bırakıp erotik shop açtı! Hülya Avşar'a konuk olup açık açık anlattı! 'YouTube kaldırmazsa...' Sosyal medya ikiye bölündü

Avukatlığı bırakıp erotik shop açtı! Hülya Avşar'a konuk olup açık açık anlattı! 'YouTube kaldırmazsa...' Sosyal medya ikiye bölündü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.11.2024 12:00
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Hülya Avşar, YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına aldığı konuklar ve işlediği konularla sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Ünlü isim bu defa avukatlığı bırakıp erotik shop açan Merve Moustafa'yı konuk etti. Avşar konuğunu tanıtırken 'yine herkesin tepki göstereceği ama aslında insanlara birtakım şeylerde rol göstereceğini düşündüğüm bir program olacak' ifadelerini kullandı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, şimdilerde YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Programa aldığı her konuk ve işlediği konularla sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Hülya Avşar bu defa avukatlığı bırakıp erotik shop açan Merve Moustafa'yı konuk etti.
Avşar programının açılışında konuğunu tanıtırken 'yine herkesin tepki göstereceği ama aslında bence insanlara bir takım şeylerde yol göstereceğini düşündüğüm bir program olacak' diye konuştu.

SORULARI AÇIK AÇIK YANITLADI

SORULARI AÇIK AÇIK YANITLADI
Cinsel yaşama dair soruları açık açık soran Avşar konuğuna neden erotik shop açmak istediğini sordu. Merve Moustafa, mesleğinin yoğunluğundan çok sıkıldığını ve o dönem beden olumlara ile karşılaştığını bu yüzden böyle bir girişimde bulunduğunu anlattı.

EN BÜYÜK DESTEK EŞİNDEN!

EN BÜYÜK DESTEK EŞİNDEN!
Online olarak erotik shop açan Merve Moustafa bu süreçte en büyük desteği eşinden gördüğünü söyledi. Babası ve amcalarının da desteğini aldığını söyleyen Merve Moustafa annesi ve kayınvalidesinin bu duruma mesafeli olduğunu dile getirdi.
Altın ve gümüş kaplamalı tasarım cinsel içerikli ürünleri olduğunu söyleyen Merve Moustafa'ya Hülya Avşar ürünlerin isimlerini sorup ne işe yaradığını sordu. Avşar, bu ürünlerin fotoğraflarını da 'YouTube kaldırmazsa gösteririz' dedi.
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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