Avukatlığı bırakıp erotik shop açtı! Hülya Avşar'a konuk olup açık açık anlattı! 'YouTube kaldırmazsa...' Sosyal medya ikiye bölündü

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, şimdilerde YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Önceki İçerik Sonraki İçerik

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Programa aldığı her konuk ve işlediği konularla sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Hülya Avşar bu defa avukatlığı bırakıp erotik shop açan Merve Moustafa'yı konuk etti.

Avşar programının açılışında konuğunu tanıtırken 'yine herkesin tepki göstereceği ama aslında bence insanlara bir takım şeylerde yol göstereceğini düşündüğüm bir program olacak' diye konuştu.

SORULARI AÇIK AÇIK YANITLADI Cinsel yaşama dair soruları açık açık soran Avşar konuğuna neden erotik shop açmak istediğini sordu. Merve Moustafa, mesleğinin yoğunluğundan çok sıkıldığını ve o dönem beden olumlara ile karşılaştığını bu yüzden böyle bir girişimde bulunduğunu anlattı.

EN BÜYÜK DESTEK EŞİNDEN! Online olarak erotik shop açan Merve Moustafa bu süreçte en büyük desteği eşinden gördüğünü söyledi. Babası ve amcalarının da desteğini aldığını söyleyen Merve Moustafa annesi ve kayınvalidesinin bu duruma mesafeli olduğunu dile getirdi.