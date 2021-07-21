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Ay'a ilk ayak basan insan kimdir? İşte Ay'a ilk çıkan kişi hakkında merak edilenler...

21.07.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yapılan yolculuk ile ilk kez Ay'a bir insan tarafından ayak basılmıştır. Vatandaşlar bu önemli olayın yıldönümünde "Ay'a ilk ayak basan insan kimdir?" sorusunu merak ediyor. Peki Ay'a ilk ayak basan kişi kimdir? İşte Ay'a ilk çıkan kişi ve yolculuğu hakkında merak edilenler...

İlk kez 1969 yılında Ay'a bir insan tarafından ayak basılmıştır. Bu miladi olayın yıldönümünde vatandaşlar "Ay'a ilk ayak basan insan kimdir?" sorusunu sorguluyor. Peki Ay'a ilk ayak basan kişi kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

Aya ilk ayak basan insan kimdir?

Tarihte 20 Temmuz'da gerçekleşen olaylar biri Ay'a ilk kez ayak basılması olayıdır. Vatandaşlar aya ayak basan ilk insanı merak edip sorgulamaya koyuldu.

Neil Armstrong kimdir?

Neil Armstrong kimdir?
Aya ilk ayak basan insan Neil Louis Armstrong’tur. Ay'a ilk kez ayak basan insan olarak adını duyurmuş olan Neil Armstrong, 5 Ağustos 1930 tarihinde Wapakoneta, Ohio'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimi sırasında izcilik yapmış olan Armstrong, Purdue Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği eğitimi almıştır.
Kore bölgesinde Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotu olarak 78 saat kadar uçuş yapmıştır. 1956 senesinde evlenmiş, eşinden üç çocuğu olmuştur.
ABD uzay programına astronot olarak katılmak için başvuran Armstrong, denemelerden başarıyla geçmiştir. Gemini 8 uçuşuyla ilk kez uzaya giden isim, 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda aya ilk ayak basan insan ünvanını kazanmıştır.
1971 yılında NASA'dan ayrılan Armstrong, Cincinnati Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştır. 1979 senesine kadar uzay mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmıştır. 1985'ten 1986'ya kadar Uluslararası Uzay Komisyonu'nda hizmet vermiş olan Armstrong, 1986 senesinde Challenger kazasının araştırma komisyonuna ise başkan yardımcısı olarak atanmıştır.
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