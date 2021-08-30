Ay Yıldızlı Karargah nerede ve ne zaman yapılacak? Ay Yıldızlı Karargah özellikleri neler?

Ay Yıldızlı Karargah projesinin nerede ve ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Pentagon'a benzeyecek olan karargahta çalışmalar devam ediyor. Peki Ay Yıldızlı Karargah nerede ve ne zaman yapılacak?

AY YILDIZLI KARARGAH NEREDE YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Ay Yıldız projesi detayları araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gündem olan Ay Yıldız projesinin nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

Pentagon gibi tasarlanmakta olan yeni karargah projesi ile beraber Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları tek bir alanda toplanacak.

İlgiyle yapılış tarihi merak edilen karargâh gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek.

ANKARA'DA YAPILACAK Ankara'da yapılması planlanan yeni karargah projesi ile ilgili Bakan Akar, "Ayyıldız Projemiz var. Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini aldık, 'Devam' talimatını verdiler. Önümüzdeki günlerde projede çalıştığımız ekiple toplanacağız ve inşallah bunu geliştireceğiz." şeklinde konuştu.