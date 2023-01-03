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Ayak parmaklarınız şekline göre karakter analizi

03.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuz zaman içerisinde birçok değişim yaşasa da bazı bölümlerin şekli aynı kalıyor. Parmak şekillerimiz karakterimiz hakkında ipucu verebiliyor. Farkında olmadan yaptığımız birçok hareket ve vücut şekillerimiz karakter analizlerinde yer alabiliyor. İşte ayak parmak şeklinize göre karakter özellikleriniz...

Ayak parmaklarınızın şeklinin karakter analizinde kullanıldığını biliyor muydunuz? Ayak parmakları karakterin birçok farklı özelliğini ortaya çıkarabiliyor. Farkında bile olmadığımız özelliklerimizi anlamamızı sağlayabiliyor.

AYAK PARMAKLARININ KARAKTER ANALİZİ

ROMA AYAĞI

ROMA AYAĞI
Roma ayaklı insanların baş parmakları ve ikinci parmakları aynı uzunluktadır. Bu ayak şeklindeki insanların oldukça sosyal bir yapısı vardır. Macerayı, keşfetmeyi ve seyahati severler. İlgi odağı olmaya bayılırlar. Profesyonel olarak, genellikle çok başarılıdırlar. Aşk hayatları ise oldukça tutkuludur.

KISA PARMAK

KISA PARMAK
Ayak parmakları genelde küçüktür. Sır saklama konusunda oldukça iyidirler. Başkalarının problemini dert edinirler. Eşlerine oldukça düşkün, zevklerinden ise asla ödün vermezler.

YUNAN AYAĞI

YUNAN AYAĞI
Bu ayak sahipleri, ikinci ayak parmağı başparmağından büyük olanlardır. Bu insanlar iyimser ve kolay heyecanlanabilen yapıdadırlar. Ancak strese karşı çok dayanıklı değiller. Yatakta oldukça egemendirler.

ÇİFTÇİ AYAĞI

ÇİFTÇİ AYAĞI
Tüm parmaklar aynı uzunluktadır. Güvenilir ve vicdanlıdırlar. Düzen ve temizlik onlar için önemlidir. Mantık onlar için daha önceliklidir ancak nadiren de olsa duygularıyla hareket ederler.

AYRIK KÜÇÜK PARMAK

AYRIK KÜÇÜK PARMAK
Küçük ayak parmağınızı diğer dört parmağınızdan ayırabilen biriyseniz maceraperest ve sıkılmaktan nefret eden bir yapı, eğer ayıramıyorsanız alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmeyen, değişime kapalı bir yapıya sahipsinizdir.
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