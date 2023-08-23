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Ayça Ayşin Turan'ın Kader Bağları'nındaki hali gündem oldu! Çenesi sivrileşmiş

23.08.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranında yayınlanacak Kader Bağları dizisinin başrolünde yer alan setten ilk kareleri paylaştı. Oyuncu Turan'ın yüzündeki değişiklik ise sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolünde olduğu Kader Bağları dizisi sete çıktı. Kader Bağları dizisi oyuncuları çekimden ilk karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Dizinin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan Kader Bağları setiyle ilgili “Her şey çok güzel, setimiz çok keyifli. Bir süredir ara vermiştim, çok özlemiştim setleri. Mükemmel bir ekip var, daha ilk günden tüm ekibin enerjisi çok uyuştu. İnşallah seyirci de sevecek güzel bir hikaye izleteceğiz” dedi.

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Güzel oyuncunun açıklamalarından ziyade yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

Ekran Alıntısı
Kader Bağları dizisinin setinden paylaşım yapan Turan'ın estetik yaptırdığı iddia edildi. Takipçiler, çene dolgusu ve elmacık kemiği botoksu yaptırdığı iddia edilen oyuncunun eski fotoğraflarıyla karşılaştırma yapmayı ihmal etmedi.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan erkan ele

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