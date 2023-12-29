AYETLİ, EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 ARALIK 2023: Anne, baba ve eş için en güzel, ayetli, anlamlı, 2023'ün son resimli cuma mesajları İNDİR

Resimli cuma mesajları ve sözleri bugün birçok vatandaş tarafından paylaşılacak. Resimli cuma mesajları ayetli, anlamlı, kısa - uzun, hadisli ve dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. 29 Aralık 2023 cuma hubesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ise "Muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek" olarak belirlendi. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre bugün İstanbul'da cuma namazı saat 13.11'de, Ankara'da 12.55'te, İzmir'de ise 13.18'de kılınacak. Bugün birçok kişi sosyal medyada paylaşımda bulunacak. İşte, 2023'ün son resimli cuma mesajları...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (29 ARALIK 2023)

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:11

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:55

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:18

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:45

ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 13:04

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:26

MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:48

MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:33

GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:37

KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:45

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

