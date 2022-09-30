Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Fıstık ezmesi yemeden önce iki kere düşünmenize neden olabilecek bazı özellikleri var. Kalp sağlığına iyi gelen fıstık ezmesinin aynı zamanda karaciğer kanserini de tetikleyebileceğini bilmek isteyebilirsiniz. Kilo aldırması da cabası...

FISTIK EZMESİNİN VÜCUDA ETKİLERİ

ASİT, REFLÜ VEYA MİDE EKŞİMESİ Ne yazık ki, fıstık ezmesi göğsünüzde ve boğazınızda ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Neden? Niye? Yerfıstığı diğer bazı kuruyemişlerden daha fazla yağ içerir, bu da yemek borunuzun ucunda bir kanat gibi görünen bir kas demeti olan alt özofagus sfinkterini (LES) kötüleştirdiği anlamına gelir. Yağlı yiyecekler LES'in gevşemesine neden olabilir.





YUTKUNMA ZORLUĞU Bir kaşık dolusu fıstık ezmesini elinizde bir bardak su olmadan tam anlamıyla yutamayacağınız hissine sahip olmanın yanı sıra, fıstık ezmesinin yemek borunuzun bu normal işlevi yerine getirmesini zorlaştırmasının başka bir nedeni daha var. Yer fıstığına karşı hafif bir alerjiniz olabilir ve bunu bilmiyor olabilirsiniz, bu da eozinofilik özofajite (EoE) neden olabilir. Mayo Clinic'e göre EoE, yemek borusu dokusunda iltihaplanmaya neden olabilen ve yutmayı zorlaştıran kronik bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Gıda alerjileri, çevresel alerjiler ve astım gibi diğer risk faktörleriyle birlikte EoE'nin gelişmesine neden olabilir. Ek olarak, tekrarlayan asit reflü nöbetleri yemek borusundaki iltihabı şiddetlendirebilir.

İNFLAMASYONA NEDEN OLABİLİR Fıstık, çok fazla yerseniz vücut üzerinde inflamatuar bir etkiye sahip olabilen omega-6 yağ asitlerine sahiptir. Dr. Sydney Greene, "Her ne kadar makul miktarlarda güvenli ve hatta faydalı olsa da, omega-6'larla ilgili sorun, omega-3'lerden daha fazlasını tüketmesi ve bu da sağlıklı bir orantı atıyor. Omega-6'nın omega-3'e oranı 6'ya doğru daha fazla eğilir, vücutta daha fazla inflamatuar süreç meydana gelebilir." Omega-3 yağ asitleri ise vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltmak için bu tür gıdalardan (ceviz, somon, keten tohumu, istiridye) daha fazla yemeniz önemlidir. Bu, kronik inflamasyonun ele alınmadığı takdirde dokularınız ve organlarınız üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğinden önemlidir.

KALP SAĞLIĞINI KORUYABİLİR Aynı zamanda, yer fıstığı doymamış yağ asitleri açısından zengin olduğundan, doymuş yağ yüklü gıdalar (işlenmiş gıdalar ve kırmızı et) için çok daha iyi bir ikamedir. Fıstık yağı, her ikisi de optimal kalp sağlığı için kilit faktörler olan iyi kolesterol seviyelerini (HDL) ve kan basıncını korumaya yardımcı olduğuna inanılan oleik asit açısından son derece zengindir. Bu, özellikle beslenmenizde sağlıksız yağlar yerine yerfıstığı kullanıldığında geçerlidir. Bu nedenle, bir veya iki kare bitter çikolata ile bir çorba kaşığı fıstık ezmesini tercih etmek, örneğin bir bardak tam yağlı dondurmayı yemekten çok daha iyidir.