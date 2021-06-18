Ayırmak imkânsız! Kim Kardashian’a benzemek için 17 milyon harcadı!

İngiltere’de yaşayan Instagram fenomeni ve model Chaly D.N, en büyük hayranı olduğu Kim Kardashian’a benzemek için büyük bir servet harcadı. Ünlü televizyon yıldızı ve Kim Kardashian’a benzemek için çok uğraşmadığını dile getiren fenomen, bu işlemlerin ona 2 milyon dolara mal olduğunu söyledi.

Kim Kardashian'a benzemek için servet harcadı!

Chaly, Kardashian'a çok benzediği için insanların kendisini Kim Kardashian sanıp durduklarını ve kendisiyle fotoğraf çektirdiklerini söyledi.

Elinden geldiği kadar Kim Kardashian'ın giyindiği gibi giyindiğini ve kendisine benzer bir yaşam stili olduğunu söyleyen Chaly, Keeping Up With The Kardashians televizyon programının sıkı bir takipçisi olduğunu ve programın bitmesinin kendisini üzdüğünü söyledi.

Model, katıldığı televizyon programında özellikle Kim' e benzemek için bir şey yapmadığını, zaten Kardashian'a doğal olarak benzediğini söyledi.

Genç fenomen, birkaç botoks ve estetik yaptırdıktan sonra artık Kim ile aralarında ayırt edilemeyecek kadar bir benzerliğin meydana geldiğini söyledi.