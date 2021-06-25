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Ayrılık yaramadı! Kaan Yıldırım tanınmaz halde: 'Hadise'den sonra çöktü'

25.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki aylarda Hadise ile beraberlik yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise ile ayrıldıklarını sosyal medya üzerinden duyurup ilişkilerini sonlandırmıştı. Kaan Yıldırım'ın sosyal medya hesabında paylaştığı saç baş karışık pozlar akılları karıştırdı. Yıldırım'ın yeni imajı "Ayrılık Kaan Yıldırım'a yaramadı", "Ayrılık sonrası çöktü" söylentilerine neden oldu.

Yıldırım, Hadise ile ilişkisini uzun bir süre sürdürmüştü. Çiftin evliliğe doğru yürüdüğü konuşulurken aniden gelen ayrılık haberi sevenlerini üzmüştü. İkili, 'Benek' isminde bir köpek sahiplenmiş, bakımını üstleniyordu. İşte ayrılık sonrası Kaan Yıldırım'ın yeni imajı ve çok konuşulan o pozlar...

KAAN YILDIRIM'IN AYRILIK SONRASI SAÇ BAŞ KARIŞIK POZU KAFA KARIŞTIRDI...

Hekimoğlu, Ulan İstanbul ve Adı Mutluluk gibi pek çok dizi ve yapımda yer alan oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı ayrılık sonrası gündeme gelmeye devam ediyor.
Yıldırım, 2016 ve 2019 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evlilik yaşayan Yıldırım, Eyüboğlu ile yollarını ayırmıştı.
Daha sonra şarkıcı Hadise ile aşk yaşamaya başlayan Yıldırım'ın şansı yine yaver gitmedi.

HADİSE İLE İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞTİ

HADİSE İLE İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞTİ
Yaklaşık iki senedir aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandırma kararı aldı.

AYRILIK SONRASI ÇÖKTÜ MÜ?

AYRILIK SONRASI ÇÖKTÜ MÜ?
Sevilen oyuncunun sosyal medya hesabında paylaştığı yeni pozlar "Kaan Yıldırım ayrılık sonrası çöktü mü?" söylentilerine neden oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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