Ayrılık yaramadı! Kaan Yıldırım tanınmaz halde: 'Hadise'den sonra çöktü'

Yıldırım, Hadise ile ilişkisini uzun bir süre sürdürmüştü. Çiftin evliliğe doğru yürüdüğü konuşulurken aniden gelen ayrılık haberi sevenlerini üzmüştü. İkili, 'Benek' isminde bir köpek sahiplenmiş, bakımını üstleniyordu. İşte ayrılık sonrası Kaan Yıldırım'ın yeni imajı ve çok konuşulan o pozlar...

KAAN YILDIRIM'IN AYRILIK SONRASI SAÇ BAŞ KARIŞIK POZU KAFA KARIŞTIRDI...

Hekimoğlu, Ulan İstanbul ve Adı Mutluluk gibi pek çok dizi ve yapımda yer alan oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı ayrılık sonrası gündeme gelmeye devam ediyor.

Yıldırım, 2016 ve 2019 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evlilik yaşayan Yıldırım, Eyüboğlu ile yollarını ayırmıştı.

Daha sonra şarkıcı Hadise ile aşk yaşamaya başlayan Yıldırım'ın şansı yine yaver gitmedi.

HADİSE İLE İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞTİ Yaklaşık iki senedir aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandırma kararı aldı.