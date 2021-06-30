MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayşegül Çınar kimdir, nereli? Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar kaç yaşında? Sevgilisi ile saldırı olayıyla gündeme gelmişti!

Ayşegül Çınar kimdir, nereli? Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar kaç yaşında? Sevgilisi ile saldırı olayıyla gündeme gelmişti!

30.06.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile Beyoğlu'nda yemek yedikleri eğlence mekanında olay çıkardıkları iddia edilen ünlü oyuncu "Ayşegül Çınar kimdir?" sorusu merak edilmeye başlandı. "Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandıran Ayşegül Çınar nereli ve kaç yaşında?" soruları araştırılıyor. Peki Ayşegül Çınar kimdir, nereli? Yasak Elma Lila kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında? İşte yaşanan olay ve ayrıntılar...

Sevgilisi ile bir eğlence mekanında olay çıkardıkları iddia edilen ünlü oyuncu "Ayşegül Çınar kimdir?" sorusu araştırılmaya başlandı. "Yasak Elma dizisi Lila kimdir?" "Ayşegül Çınar nereli ve kaç yaşında?" soruları merak ediliyor. Ayşegül Çınar olay sonrası sosyal medyada da konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Peki Ayşegül Çınar kimdir, nereli?

Ayşegül Çınar kimdir?

Oyuncu Ayşegül Çınar ile ilgili basına yansıyan haberler sonrası "Ayşegül Çınar kimdir?" sorusu merak ediliyor.
Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaralamıştı. Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

Ayşegül Çınar nereli ve kaç yaşında?

Ayşegül Çınar nereli ve kaç yaşında?
Oyuncu Ayşegül Çınar, 1999 senesinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamasının ardından küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başlayan Çınar, küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak istemiştir.
Uzun bir süredir FOX TV'de yayımlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde rol almaktadır.

Yasak Elma'nın Lila'sı olarak biliniyor!

Yasak Elma'nın Lila'sı olarak biliniyor!
Çınar, dizide Yasak Elma'nın Lila'sı olarak tanınmakta.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Ayşegül Çınar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş

Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş

Türkiye ve Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye ve Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Annesi dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Ayrılık açıklaması! "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok"

Ayrılık açıklaması! "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.