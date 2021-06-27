Eğitim dönemi boyunca, iyi bir üniversiteye gitmek ve iyi bir eğitim almaya hak kazanmak için öğrenciler TYT, ATY ve YDT'ye çalıştı. Büyük gün geldi. AYT sınavı bugün (27 Haziran) 10.15'te başlıyor. "AYT kaçta bitecek?" , "AYT ne kadar sürüyor?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...