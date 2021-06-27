Eğitim dönemi boyunca, iyi bir üniversiteye gitmek ve iyi bir eğitim almaya hak kazanmak için öğrenciler TYT, ATY ve YDT'ye çalıştı. Büyük gün geldi. AYT sınavı bugün (27 Haziran) 10.15'te başlıyor. "AYT kaçta bitecek?" , "AYT ne kadar sürüyor?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
AYT ne zaman bitecek?
TYT sınavı geçtiğimiz gün gerçekleşti. Bugün ise AYT sınavı gerçekleştiriliyor. AYT'nin ardından YDT sınavı yapılacak.
YKS'nin 2. oturumu olan AYT bugün 10.15'te başlıyor. Öğrencilere soruları cevaplamaları için 180 dakika süre tanınacak ve sınav 13.15'te bitecek. Sınav binasına 10.00'dan sonra gelen adaylar sınava alınmayacak.
YDT, 27 Haziran 15.45'te başlıyor. 15.30'dan sonra sınav binasına gelen adaylar sınava kabul edilmeyecek. Öğrencilere 120 dakika verilecek ve sınav 17.45'te bitecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, YKS sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağını duyurdu.
SINAVA BAŞVURAN SAYISI 2 MİLYON 607 BİN 903
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınavlarına toplamda 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu açıkladı.
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