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AYT kaçta bitecek? AYT ne kadar sürüyor?

27.06.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl koronavirüsün beraberinde getirdiği sorunlar nedeniyle YKS belirlenen tarihte gerçekleştirilmemiş, ertelenmişti. Bu yıl ise üniversite sınavları söylenen tarihte yapıldı. İyi bir eğitim almak için TYT, AYT ve YDT sınavına girecek öğrencilerin bugün son günü. TYT geçtiğimiz gün gerçekleşti ve AYT ile YDT de bugün yapılacak. Peki AYT kaçta bitecek? AYT ne kadar sürüyor? İşte ayrıntılar...

Eğitim dönemi boyunca, iyi bir üniversiteye gitmek ve iyi bir eğitim almaya hak kazanmak için öğrenciler TYT, ATY ve YDT'ye çalıştı. Büyük gün geldi. AYT sınavı bugün (27 Haziran) 10.15'te başlıyor. "AYT kaçta bitecek?" , "AYT ne kadar sürüyor?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

AYT ne zaman bitecek?

TYT sınavı geçtiğimiz gün gerçekleşti. Bugün ise AYT sınavı gerçekleştiriliyor. AYT'nin ardından YDT sınavı yapılacak.
YKS'nin 2. oturumu olan AYT bugün 10.15'te başlıyor. Öğrencilere soruları cevaplamaları için 180 dakika süre tanınacak ve sınav 13.15'te bitecek. Sınav binasına 10.00'dan sonra gelen adaylar sınava alınmayacak.
YDT, 27 Haziran 15.45'te başlıyor. 15.30'dan sonra sınav binasına gelen adaylar sınava kabul edilmeyecek. Öğrencilere 120 dakika verilecek ve sınav 17.45'te bitecek.

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