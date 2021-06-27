AYT sınav yorumları! 2021 AYT zor muydu, kolay mıydı? İşte matematik ve Türkçe sınav yorumları

2021 AYT zor muydu, kolay mıydı? sorusu sınavın ardından araştırılıyor. Sınava giren yüz binlerce 12. sınıf öğrencileri ve üniversite adayları, sınava ilişkin diğer öğrencilerin yorumlarını merak ediyor. İşte matematik ve Türkçe sınav yorumları...