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AYT sınav yorumları! 2021 AYT zor muydu, kolay mıydı? İşte matematik ve Türkçe sınav yorumları

27.06.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

81 ilde YKS heyecanı devam ediyor. Öğrenciler dönem boyunca çalıştıkları konulardan bu hafta sonu sorumlu tutuluyor. Sınav sonrasında en çok merak edilen konulardan biri ise diğer üniversite adaylarının sınava ilişkin yorumları oluyor. "AYT sınav yorumları! 2021 AYT zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte matematik ve Türkçe sınav yorumları...

2021 AYT zor muydu, kolay mıydı? sorusu sınavın ardından araştırılıyor. Sınava giren yüz binlerce 12. sınıf öğrencileri ve üniversite adayları, sınava ilişkin diğer öğrencilerin yorumlarını merak ediyor. İşte matematik ve Türkçe sınav yorumları...

AYT zor muydu kolay mıydı?

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT bugün gerçekleşiyor. 10.15'te başlayan AYT 180 dakika sonra, 13.15'te sona eriyor.
Sınav henüz bitmedi. Sınav bittikten sonra öğrenci yorumları dikkate alınarak haberimiz güncellenecektir.

TYT SINAV YORUMLARI

TYT SINAV YORUMLARI
Geçtiğimiz gün (26 Haziran) TYT sınavı gerçekleşti. Sınavın ardından sosyal medyada sınavın zorluk derecesine dair birçok yorum yapıldı.
Kimi öğrenciler soruları kolay bulduğunu ifade ederken kimileri de zor ve uzun olduğunu söyledi.
Birçok öğrenci sınav sorularının şıkların birbirine benzediğini ve karar vermekte zorlandığını dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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