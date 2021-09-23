Ayvalık'ta sezonun ilk erken hasat zeytinleri sıkıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde, yılın ilk erken hasat zeytininden elde edilen zeytinyağı Ayvalık ilçesinde sıkıldı.

Vali Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın katılımıyla bir zeytinyağı fabrikasının açılışında, sezonun ilk zeytinleri sıkılarak yağ elde edildi.

Zeytinin yağa yolculuğuna dair bilgiler alan Vali Şıldak, yeni zeytin sezonunun bereketli geçmesi ve hayırlı kazançlara vesile olmasını temenni etti.

Şıldak, körfezin zeytin ve zeytinyağında kaliteli üretim yapılan bir bölge olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Zeytinciliğin geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi, fabrikasyon üretimlerinin daha modern tekniklerle donatılması, kaliteli ürün seçeneklerinin artırılması, pazar payının yükseltilmesi adına ilimizde çok güzel örnekler görüyoruz. Bunların geliştirilmesi adına da hep birlikte çalışıyoruz. Bu bereketli ürünün sofralarımıza daha lezzetli ve kaliteli ulaşması, daha iyi kazançlar sağlaması için tüm sektör temsilcileriyle birlikte bu çalışmalarımız sürecektir."

Milletvekili Çelik ise Ayvalıklı zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin emeklerinin karşılığını almalarının önemine dikkati çekti.

Zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek de bu sezon zeytin rekoltesinin çok yüksek olduğunu aktararak, "Şu anda görünen, hasat kalitesi çok iyi olacak. Mesela bugün sıktığımız erken hasat zeytinyağımız 3 dizyem çıktı. Polifenol değeri de gayet yüksek. Bu bağlamda çok mutluyuz." diye konuştu.​​​​​​​