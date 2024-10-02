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'Az seks boşanma sebebi değil' diyerek hiç çekinmeden anlattı! Oytun Erbaş evliliklerin bitme sebebini buna bağladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.10.2024 11:19
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Televizyon ekranlarındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Oytun Erbaş bu kez Pekin Kozan'ın YouTube programına konuk oldu. Evliliklerin bitme sebebini açıklayan Erbaş 'Az seks boşanma sebebi değil' diyerek hiç çekinmeden anlattı. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yaptığı her açıklama olay olan Prof. Dr. Oytun Erbaş şimdi de Pelin Kozan'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Evliliklere dair özel açıklamalarda bulunan Erbaş, 'Az seks boşanma sebebi değil' diyerek hiç çekinmeden anlattı...

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PROGRAMDAKİ BU ANLAR GÜNDEMDE

Pelin Kozan 'Bir çok evliliğin düzensiz seks hayatından dolayı bittiğini görüyoruz' deyince Oytun Erbaş söze girdi ve 'O düzensiz seks hayatından filan değil. O sonuç...

EVLİLİKLERİN BİTME SEBEBİ...

EVLİLİKLERİN BİTME SEBEBİ...
Yeni bir partner bulunuyor eski partnere ilgi azalıyor. Yani az seks yapıldığı için ilişki bitmiyor. Yeni partner bulunuyor onun sonucu az seks yapılıyor. Az seks boşanma sebebi değildir' açıklamasını yaptı.
Kozan, Erbaş'ın bu açıklamasının ardından ya da 'keyifsiz seks' diyelim diyerek söze girdi.
Erbaş ise 'O da başka bir partner. Bizim elimizde doğru düzgün bir tane partner varsa bulur o yolunu... Su akar yolunu bulur. Biyolojik olarak olur gider o...' yanıtını verdi.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar 'her şey çok doğru', 'bazı aydınlanmalar yaşadım', 'güzel bir yayın olmuş' gibi yorumlar yaparken de bazı kullanıcılar da 'çok gereksiz şeyler', 'bu kadar açık konuşulması hoş değil' gibi eleştirel yorumlarda bulundular.
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik Oytun Erbaş evlilik
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