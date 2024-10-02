'Az seks boşanma sebebi değil' diyerek hiç çekinmeden anlattı! Oytun Erbaş evliliklerin bitme sebebini buna bağladı

Yaptığı her açıklama olay olan Prof. Dr. Oytun Erbaş şimdi de Pelin Kozan'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Evliliklere dair özel açıklamalarda bulunan Erbaş, 'Az seks boşanma sebebi değil' diyerek hiç çekinmeden anlattı... Önceki İçerik Sonraki İçerik

PROGRAMDAKİ BU ANLAR GÜNDEMDE

Pelin Kozan 'Bir çok evliliğin düzensiz seks hayatından dolayı bittiğini görüyoruz' deyince Oytun Erbaş söze girdi ve 'O düzensiz seks hayatından filan değil. O sonuç...

EVLİLİKLERİN BİTME SEBEBİ... Yeni bir partner bulunuyor eski partnere ilgi azalıyor. Yani az seks yapıldığı için ilişki bitmiyor. Yeni partner bulunuyor onun sonucu az seks yapılıyor. Az seks boşanma sebebi değildir' açıklamasını yaptı.

Kozan, Erbaş'ın bu açıklamasının ardından ya da 'keyifsiz seks' diyelim diyerek söze girdi.

Erbaş ise 'O da başka bir partner. Bizim elimizde doğru düzgün bir tane partner varsa bulur o yolunu... Su akar yolunu bulur. Biyolojik olarak olur gider o...' yanıtını verdi.