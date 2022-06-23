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  4. Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

23.06.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan, orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlamak için 10 mürettebatlı amfibi uçağını Türkiye'ye gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Acil Durumlar Bakanlığına ait "BE-200CS" amfibi uçağı, 10 kişilik mürettebatıyla Dalaman Havalimanı'na hareket etti.

Acil Durumlar Bakanlığı Havacılık Müfrezesi Başkanı Tümgeneral Eşref Gasimov, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, uçağın bugünden itibaren Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev alacağını söyledi.

Gasimov, “Bildiğiniz gibi geçen yıl, kardeş Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev aldık. Amfibiler etkili bir yangın söndürme uçağıdır. Su üzerinde durmadan 18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahiptir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi

Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi
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