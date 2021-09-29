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Aziz Malaki'den tüyler ürperten İstanbul kehaneti!

29.09.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1094 -1148 yılları arasında yaşayan İrlandalı rahip Aziz Malaki'nin Latince olarak kaleme aldığı kehanetlerindeki İstanbul detayı tüyler ürpertti.

Şu zamana kadar tüm Papa'lar ile ilgili kehanetleri tutan İrlandalı kahin Aziz Malaki'nin, 112. sıradaki son kehanetinde Türkiye ve İstanbul'u tarif ettiği düşünülen birtakım ifadeler yer alıyor.

AZİZ MALAKİ'NİN İSTANBUL KEHANETİ:

Aziz Malaki, 112. kehanetinde şu cümleleri kullanmıştır: Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmü esnasında, başta koyunlarını sayısız sıkıntıların ortasında otlatacak olan Romalı Peter bulunacak. Ve bunlar sona erdikten sonra yedi tepeli şehir yok edilecek.
Aziz Malaki'nin 112. son kehanetine göre, göreve gelecek son Papa olan Romalı Peter ile birlikte Katolik Kilisesi yıkılacak.
Aziz Malaki, dünyayı sarsacak sıkıntılı bir dönemin sonunda, yedi tepeli şehrin yok olacağını söylüyor. Dünyada, yedi tepeli olarak bilinen iki şehir var: İstanbul ve Roma...
Aziz Malaki'nin ürküten kehanetinde, Büyük İstanbul Depremi'ni öngördüğü iddia ediliyor...
Ancak uzmanlar, aradan geçen 870 yıl da göz önünde bulundurulduğunda, Papa'nın istifasıyla birlikte, 112. kehanetin sona erdiğini söylüyorlar.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Türkiye
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