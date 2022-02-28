Azra Akın 3 yaşındaki oğlu Demir ile buz üzerinde! Görenler hayran kaldı

4 yıllık birlikteliklerini 2017 yılında resmiyete taşıyan ve 2018 yılında evliliklerini Demir adını verdikleri oğulları ile taçlandıran Azra Akın ile Atakan Koru magazin dünyasının örnek çiftlerinden. Buz pistinden paylaşım yapan Akın, oğlu Demir'e buz pateni yapmayı öğrettiği anlatı Instagram hesabından yayınladı.
Anne oğulun paylaşımını görenler "Ağaç yaşken eğilir" yorumunda bulundu.
İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI...
32 yaşındaki ünlü oyuncu Ayşecan Tatari geçtiğimiz yıl kızı Müjgan'ı kucağına almıştı.
Kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile 2017'de hayatını birleştiren Ayşecan Tatari, Instagram'dan doğum fotoğraflarını paylaşınca eleştirilerin hedefi olmuştu.
Eşi Ayşecan'ın doğum fotoğraflarına kötü yorum yapan farklı kullanıcılara ise Tepeli şu yanıtları vermişti:
"Yorumunuzun kendisinden başka utanacak bir şey yok.”
- “Doğal olan bir şey nasıl anormal olarak değerlendirilir, vallahi delireceğim.”
- “Kötü niyetli insanlar ‘ne der, nasıl bakar’ gibi sebeplerle kendimize otosansür uygulamayalım.”
- “Bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılması gereken ‘Şunu niye paylaştın?’ sorusu. Bu, yaşam hürriyetine müdahaledir.”
Çocuklar Duymasın'ın "Duygu"su Ayşecan Tatati, Instagram'da "aysecantatari" kullanıcı adı ile kızı Müjgan ve eşi ile sık sık paylaşım yapıyor.
İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI...
PINAR ALTUĞ/ SU ATACAN
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