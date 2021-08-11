B12 vitamininin eksikliğinin çaresi! Bu besinleri hayatınızın merkezine koyun

Yaz kız terleyenlerden misiniz? Sürekli sıcak basması yaşayıp kendinizi halsiz mi hissediyorsunuz? Sebebi B12 eksikliği olabilir. Çoğu kişinin vitamin eksikliklerini ciddiye almaması sebebiyle pek çok rahatsızlığa davetiye çıkarılıyor. Öncelikle bu alandaki uzman bir doktora danışmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bazı kişilerin B12 vitamini öyle düşük oluyor ki hap yerine sürekli iğne kullananlar bile bulunuyor. Böyle durumlara düşmemek adına sizler için içerisinde bol miktarda B12 vitamini bulunan besinleri bir araya getirdik.

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

B12 vitamini eksikliğinin pek çok belirtisi bulunuyor. Aşağıda verdiğimiz listeden herhangi bir belirti yaşıyorsanız, bir sağlık merkezine giderek doktorunuzun da tavsiyesiyle kan tahlili mutlaka yaptırın. İşte B12 vitamini eksikliğinin belirtileri:

-Vücudun hastalıklara karşı direncinin azalmasının nedenleri arasında B12 vitamin eksikliği vardır. Özellikle sürekli grip ve yorgunluk halleri bu yüzden yaşanır.

- B12 vitamin eksikliğinin en belirgin belirtileri ise tırnak kırılması ve saç dökülmesidir. Zayıflayan sinir hücreleri gerekli vitamin ve mineralleri vücutta ölü hücrelere yetiştiremediklerinde buralara yenilenen kök hücreler zayıflar. Bu da kırılmaya ya da dökülmeye neden olur.

- Kas ve kemiklerin zayıflaması ayrıca gün içerisinde kişinin vücut enerjisinin çabuk tükenmesi de B12 eksikliği belirtileri arasındadır.