'Babasına göstere göstere yok ettiler' Narin intikama mı kurban gitti? 'Bir tuhaflık var' diyerek tek tek anlattı

Soruşturmanın birinci şüphelisi amca Salim Güran ilk tutuklanan isim olmuştu. Daha sonra şüpheler okları ağabey Enes'e çevirdi. Ardından amcanın hem Narin'in annesiyle hem de diğer kardeşlerinin eşleriyle de ilişkisi olduğu konuşuldu.