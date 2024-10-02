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'Babasına göstere göstere yok ettiler' Narin intikama mı kurban gitti? 'Bir tuhaflık var' diyerek tek tek anlattı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.10.2024 10:22
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Narin neden öldürüldü? Olayın Türkiye kamuoyuna yansımasının üzerinden neredeyse 40 gün geçti ancak minik Narin'i kim veya kimler neden öldürdü hala öğrenilemedi. Birden çok iddia ortaya atılırken gazeteci Cengiz Erdinç başka bir noktaya dikkat çekti. Narin intikama mı kurban gitti?

21 Ağustos'ta kaybolan 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran son zamanlarda Türkiye kamuoyunun en çok tartışılan konusu oldu. Aile üyeleri gözaltına alındı, köy halkına sorular yöneltildi, özel ekipler araştırmaya dahil oldu ancak Narin Güran cinayeti bir türlü aydınlatılamadı.

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SORUŞTURMADA YENİ İFADELER MERAKLA BEKLENİYOR

Soruşturmanın birinci şüphelisi amca Salim Güran ilk tutuklanan isim olmuştu. Daha sonra şüpheler okları ağabey Enes'e çevirdi. Ardından amcanın hem Narin'in annesiyle hem de diğer kardeşlerinin eşleriyle de ilişkisi olduğu konuşuldu.

Tutuklu bir başka isim Nevzat Bahtiyar'dı. Amcanın Narin'i öldürüp cansız bedeni kendisine getirdiğini ve kendisinin de dereye götürdüğünü söylemişti. Ancak o açıklamalar da kamuoyunu tatmin etmedi.

"BİR TUHAFLIK OLDUĞU KESİN"

"BİR TUHAFLIK OLDUĞU KESİN"

Herkesin merak ettiği konu bugün Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programında da ele alındı. Gazeteci Cengiz Erdinç gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Narin'in bir intikama kurban gitmiş olabileceğini söyleyen Erdinç, 'Bir tuhaflık olduğu kesin' ifadelerini kullandı.

Erdinç'in açıklamaları şu şekilde;

Bir tuhaflık olduğu kesin. 40 gün geçen sürede cesedi bulunamıyorsa, cesedi bulunduktan sonra katili bulunamıyorsa deliller sistemli bir şekilde karartılıyorsa orada bir anormallik var.

Anahtar Kelimeler:
baba intikam Narin Güran
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