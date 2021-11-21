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  4. Bağcılar'da kahreden ölüm! Kör noktaya gelen anne-kız kamyonun altında kaldı

Bağcılar'da kahreden ölüm! Kör noktaya gelen anne-kız kamyonun altında kaldı

21.11.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da alışveriş yaptıktan sonra evine dönen anne ve 5 yaşındaki kızı, kamyonun altında kaldı. Kör noktaya geldiği için anne-kızı göremeyen kamyoncu, küçük kızın ölümüne neden oldu. Annenin kamyonun altındaki boşluktan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı, lastiğin altında kalan çocuğun ise olay yerinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza saat 14.45 sıralarında Bağcılar Kazımkarabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde meydana geldi. Anne Feyza Gül ve 5 yaşındaki kızı Melike Gül, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada O. Ş.'nin kullandığı kamyonun kör noktasında kaldı. Kamyonun çarptığı anne ve kızı yere düştü. Anne kamyonun altındaki boşluktan kendisi sürünerek çıktı ancak 5 yaşındaki çocuk kamyonun ön sağ lastiğinin altında kaldı. Çevredekilerin uyarıları sonrası şoförün kamyonu geri manevra yapmasıyla lastik altında ezilen çocuk çıkarıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gidene kadar kaza bölgesine yakın olan tıp merkezinde çalışan bir doktor ağır yaralı çocuğa ilk müdahale bulundu. Daha sonra hemen hastaneye kaldırılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. O. Ş. isimli şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza anı caddede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"ŞEN ŞAKRAK BİR ÇOCUKTU"

"ŞEN ŞAKRAK BİR ÇOCUKTU"
Feci kazanın olduğu bölgede esnaf olan ve yardıma koşan Şahabettin Temizkan, "Üst komşumuz oluyor çocukla annesi. Şen şakrak bir çocuktu. Annesiyle el ele tutuşurken karşıya geçmiş ya kamyonu görmemişler ya kamyon hızlı geliyordu ki anne ve çocuğu altına aldı. Anne sürünerek çıktı altından daha sonra çocuğu çıkarmaya çalıştılar. Büyük ihtimalle iç kanama geçirdi. Korkudan çok yanaşamadık annesi o kadar bağırdı ki ortalık birbirine girdi. Yanımızda hastaneden geldiler yardımda bulundular. Ambulans gelene kadar doktor müdahale etti" dedi.
Melike Gül'ün cenazesi hastanede morgundan otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen dayısı Aydın Türk, "Market alışverişinden çıkıp karşı caddeye geçerken kamyonu fark etmemişler. Kamyon da bunları fark etmemiş, hem anneyi hem kızı altına almış sürüklemiş. Çevredekiler şoförü uyarıyor altında insanlar var diye. Ambulans geldi çocuğun bilinci açıktı. Hastanede doktorlar insanüstü bir çaba gösterdiler ama hayata döndüremediler." diye konuştu. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Melike Gül'ün cenazesi Kayaşehir Mezarlığına defnedildi. DHA
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar
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