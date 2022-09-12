Bağışıklık sistemi için birebir tedavi yöntemi! Ozon tedavisinin faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemi bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan sisteme deniliyor. Hastalıklara karşı savunma sağlayan bu sistemin korunması gerekiyor. Bağışıklık sistemini korumak için düzenli ve sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. Ayrıca ozon tedavisi de bağışıklık sisteminde etkili sonuçlar sağlıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE OZON TEDAVİSİNİN ÖNEMİ

OZON TEDAVİSİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR Ozon tedavisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci artırdığını ifade etti. Aşık, “Eklem ağrılarında ve kas hastalıklarında iyileşme sağlar, ağrı tedavisinde etkilidir, hafızayı kuvvetlendirir, uykuyu düzenler anksiyetede olumlu etkisi vardır” diye konuştu.

OZON TEDAVİSİ OKSİJEN SEVİYESİNİ ARTIRIR Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, ozon tedavisi hakkında bilgilendirdi. “Ozon, üç oksijen atomundan oluşan kararsız bir moleküldür” diyen Aşık, “Atmosferde doğal olarak bulunan renksiz, keskin kokulu bir gazdır. Ozon tedavisi ise belli miktarlarda ozon/oksijen karışımının vücut boşluklarına veya dolaşım sistemine uygulama sürecidir. Sistemik ozon uygulamalarından sonra kandaki oksijen seviyesi hissedilir düzeyde artar” ifadelerini kullandı.

DİYABETİN YAN ETKİLERİNİ AZALTIR Ozon tedavisinin tek başına ya da diğer tedavilere destek olarak kullanılabileceğini söyleyen Dr. Hatice Kübra Aşık, “Ozon, diyabetin sistemik yan etkilerini azaltır ve özellikle ayak bölgesinde neden olduğu uyuşma ve ağrı gibi semptomların azaltılması ve dolaşım bozukluklarının tedavi edilmesinde uygulanmaktadır. Ayrıca damarlarda genişleme yaparak, damar tıkanmalarında yardımcı bir tedavidir. Kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini ve kanın akışkanlığını artırarak oksijenlenmeyi artırır, dokuların beslenmesini sağlar” dedi.