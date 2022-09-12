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Bağışıklık sistemi için birebir tedavi yöntemi! Ozon tedavisinin faydaları nelerdir?

12.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağışıklık sisteminde dönemsel olarak düşüşler yaşanabiliyor. Bağışıklık sisteminin düşmesiyle birlikte vücut hastalıklara daha açık hale geliyor. Bu da sağlığı tehlikeye atıyor. Ancak ozon tedavisi bağışıklık sistemi için oldukça etkili sonuçlar veriyor.

Bağışıklık sistemi bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan sisteme deniliyor. Hastalıklara karşı savunma sağlayan bu sistemin korunması gerekiyor. Bağışıklık sistemini korumak için düzenli ve sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. Ayrıca ozon tedavisi de bağışıklık sisteminde etkili sonuçlar sağlıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE OZON TEDAVİSİNİN ÖNEMİ

OZON TEDAVİSİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

OZON TEDAVİSİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Ozon tedavisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci artırdığını ifade etti. Aşık, “Eklem ağrılarında ve kas hastalıklarında iyileşme sağlar, ağrı tedavisinde etkilidir, hafızayı kuvvetlendirir, uykuyu düzenler anksiyetede olumlu etkisi vardır” diye konuştu.

OZON TEDAVİSİ OKSİJEN SEVİYESİNİ ARTIRIR

OZON TEDAVİSİ OKSİJEN SEVİYESİNİ ARTIRIR
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, ozon tedavisi hakkında bilgilendirdi. “Ozon, üç oksijen atomundan oluşan kararsız bir moleküldür” diyen Aşık, “Atmosferde doğal olarak bulunan renksiz, keskin kokulu bir gazdır. Ozon tedavisi ise belli miktarlarda ozon/oksijen karışımının vücut boşluklarına veya dolaşım sistemine uygulama sürecidir. Sistemik ozon uygulamalarından sonra kandaki oksijen seviyesi hissedilir düzeyde artar” ifadelerini kullandı.

DİYABETİN YAN ETKİLERİNİ AZALTIR

DİYABETİN YAN ETKİLERİNİ AZALTIR
Ozon tedavisinin tek başına ya da diğer tedavilere destek olarak kullanılabileceğini söyleyen Dr. Hatice Kübra Aşık, “Ozon, diyabetin sistemik yan etkilerini azaltır ve özellikle ayak bölgesinde neden olduğu uyuşma ve ağrı gibi semptomların azaltılması ve dolaşım bozukluklarının tedavi edilmesinde uygulanmaktadır. Ayrıca damarlarda genişleme yaparak, damar tıkanmalarında yardımcı bir tedavidir. Kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini ve kanın akışkanlığını artırarak oksijenlenmeyi artırır, dokuların beslenmesini sağlar” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Ozon tedavisinin kan şeker düzeyini düşürdüğünü belirten Aşık, “Virüs, bakteri ve mantar üzerine güçlü dezenfektan etki sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Anti-aging (yaşlanma karşıtı) etki sağlar. Eklem ağrılarını, kas ağrılarını iyileştirir ve hafıza üzerine olumlu etkileri vardır” diye konuştu.
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