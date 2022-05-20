MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan'dan olay yaratan Gülşen yorumu! Herkes şaştı kaldı

Bahar Candan'dan olay yaratan Gülşen yorumu! Herkes şaştı kaldı

20.05.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanındıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, şarkıcı Gülşen hakkında şok eden ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz aylarda kendisine parayla arkadaş tutmak isteyen Bahar Candan, “Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var” demiş ve 5 bin TL maaş, SGK, 3 öğün yemek ve bir ara öğün imkanıyla magazin gündemine damga vurmuştu.
275465901-667700081048241-488319349-YdkX

Bahar Candan bu kez Gülşen açıklamasıyla gündeme geldi.
Ekran görüntüsü 2022-05-14 090939

Sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere yansımıştı. Gülşen'in makyajsız hali dikkat çekmişti.

Gülşen'in makyajsız hali hayrete düşürdü! Görenler tanımakta güçlük çektiGülşen'in makyajsız hali hayrete düşürdü! Görenler tanımakta güçlük çekti

"NİNE GİBİ YA!"

Ünlü fenomen Bahar Candan, bu kez Gülşen'i diline doladı. Candan, ünlü şarkıcı hakkında "Lolipop şarkısın söyleyen nine! Nine gibi resmen ya!" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2022-05-20 083248

ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

Akılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Akılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

İBB'nin konseri tartışma yarattı! "Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

İlginizi Çekebilir

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Büyük resim küçük parçalardan oluşur! Gözden kaçırmamalısınız...

Büyük resim küçük parçalardan oluşur! Gözden kaçırmamalısınız...

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.