Bahar Candan'dan olay yaratan Gülşen yorumu! Herkes şaştı kaldı

Geçtiğimiz aylarda kendisine parayla arkadaş tutmak isteyen Bahar Candan, “Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var” demiş ve 5 bin TL maaş, SGK, 3 öğün yemek ve bir ara öğün imkanıyla magazin gündemine damga vurmuştu.



Bahar Candan bu kez Gülşen açıklamasıyla gündeme geldi.



Sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere yansımıştı. Gülşen'in makyajsız hali dikkat çekmişti.

"NİNE GİBİ YA!"

Ünlü fenomen Bahar Candan, bu kez Gülşen'i diline doladı. Candan, ünlü şarkıcı hakkında "Lolipop şarkısın söyleyen nine! Nine gibi resmen ya!" ifadelerini kullandı.