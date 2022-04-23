Bahar Candan'ın yaptığı photoshop 'yok artık' dedirtti! Kendini öyle bir yamulttu ki...

Yer aldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, Instagram üzerinde yaklaşık 557 bin takipçiye sahip. Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen isim daha önce ablası Nihal Candan ile birlikte çekilip paylaştığı fotoğraflarla olay olmuştu.

YAPTIĞI PHOTOSHOP 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!

Günlük yaşantısından ve gittiği lüks restoranlardan fotoğraflar paylaşmaya devam eden Bahar Candan'dan geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir dekolte pozu gelmişti. Candan, son olarak yatağına yatarak bikinisiyle poz verdi.

VÜCUDUNDAKİ YAMUKLUK ŞAŞIRTTI

Fenomen ismin ayaklarındaki patenler dikkat çekerken, photoshop'u abartması da gözlerden kaçmadı. Candan'ın vücudundaki yamukluk takipçileri şaşırttı.

"ÇARPILDIN MI KIZ?"

Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni yağarken, takipçiler "Şifreni unutsana temelli", "Allah'ım bu ne?", "Çarpıldın mı kız?" ,"Shop ya" gibi yorumlarda bulundu.

"ALLAH'IM BU KULUNU ISLAH EYLE"

Bir başka takipçinin ise "Allah'ım sen şu mübarek günde bu kulunu ıslah eyle" yorumunda bulunduğu görüldü.