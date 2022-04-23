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  4. Bahar Candan'ın yaptığı photoshop 'yok artık' dedirtti! Kendini öyle bir yamulttu ki...

Bahar Candan'ın yaptığı photoshop 'yok artık' dedirtti! Kendini öyle bir yamulttu ki...

23.04.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim programıyla üne kavuşan fenomen isim Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediliyor. İddialı ve şaşırtan fotoğraflarıyla gündemi sıkça meşgul eden Candan'ın paylaştığı yeni fotoğraf 'yok artık' dedirtti. Ünlü ismin paylaştığı fotoğrafta photoshop'un ayarını kaçırdığı görüldü.

Yer aldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, Instagram üzerinde yaklaşık 557 bin takipçiye sahip. Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen isim daha önce ablası Nihal Candan ile birlikte çekilip paylaştığı fotoğraflarla olay olmuştu.

YAPTIĞI PHOTOSHOP 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!

Günlük yaşantısından ve gittiği lüks restoranlardan fotoğraflar paylaşmaya devam eden Bahar Candan'dan geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir dekolte pozu gelmişti. Candan, son olarak yatağına yatarak bikinisiyle poz verdi.

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VÜCUDUNDAKİ YAMUKLUK ŞAŞIRTTI

Fenomen ismin ayaklarındaki patenler dikkat çekerken, photoshop'u abartması da gözlerden kaçmadı. Candan'ın vücudundaki yamukluk takipçileri şaşırttı.

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"ÇARPILDIN MI KIZ?"

Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni yağarken, takipçiler "Şifreni unutsana temelli", "Allah'ım bu ne?", "Çarpıldın mı kız?" ,"Shop ya" gibi yorumlarda bulundu.

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"ALLAH'IM BU KULUNU ISLAH EYLE"

Bir başka takipçinin ise "Allah'ım sen şu mübarek günde bu kulunu ıslah eyle" yorumunda bulunduğu görüldü.

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PHOTOSHOP TERK ÜNLÜLER

Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.
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Bahar Candan
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