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Bahçedeki yazıyı gören şaşırmadan edemiyor: Bahçedeki her şey...

26.07.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'daki Ahiler köyünde yaşayan emekli bir vatandaş, bahçesinde özenle yetiştirdiği meyve ve sebzeleri vatandaşlara para almadan ikram ediyor. Kendi imkanlarıyla oluşturduğu bahçede cami, çeşme ve dinlenme yeri de yaptıran vatandaş, görenlerin takdirini topluyor. Emekli maaşıyla geçinebildiğini, 7 yıldır bu düzeni devam ettirdiğini anlatan 71 yaşındaki Ali Emir, bazı insanların bu davranışına çok şaşırdığını söylüyor.

Altı çocuk, on sekiz torun sahibi 71 yaşındaki Ali Emir, çalıştığı iş yerinden emekli olduktan sonra, yol kenarındaki 3 dönümlük arazisini bahçe haline getirdi. Emir, daha sonra kendi imkanlarıyla bahçeye cami, çeşme ve dinlenme yeri yaptırdı.

YOLDAN GEÇENLERE ÜCRETSİZ İKRAM EDİYOR

Araziye ektiği sebze ve meyveleri yoldan geçenlere ücretsiz olarak ikram eden Ali Emir, bu davranışıyla vatandaşların gönlünde taht kurdu.

"BU BAHÇEDEKİ HER ŞEY SENİNDİR VE HELALDİR"

Ali Emir, "Bu bahçede ekili-dikili her şey senindir ve helaldir" yazısı astırdı.

"BİRÇOK VATANDAŞ ÜCRET VERMEK İSTİYOR"

Emir, "Bahçemin yanındaki yoldan her gün onlarca araç geçiyor. Bahçeme kendi imkanlarıyla mevsimine göre sebze ekiyorum. Bu sebzeleri ve ağaçtaki meyveleri insanlara ücretsiz olarak ikram ediyorum. Bir çok vatandaş, bahçeden topladığı sebze ve meyveler için ücret vermek istiyor. Ben de almıyorum. Bahçemin girişine astığım yazıyı göstererek sadece ’Allah razı olsun’ demelerinin yeterli olacağını söylüyorum. Bazı insanlar bu durumu çok şaşırıyor. Benim emekli maaşım var, o geçimime yetiyor. Tam 7 yıldır bu böyle devam ediyor. İnşallah son nefesime kadar da bunu devam ettireceğim" diye konuştu.
Emir, bahçesinde ıspanak, soğan, fasulye, marul, domates, biber, çilek, vişne, elma, erik, armut ve kayısı gibi ürünlerin bulunduğu sözlerine ekledi.
Ali Emir’in bahçesinden sebze ve meyve toplayan vatandaşlar, "İhtiyacımız olan sebze ve meyveleri buradan topladık. Örnek davranışı sebebiyle Ali amcamıza teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun" dediler.
Emir’in bahçesindeki cami, çeşme ve dinlenme yeri ile ekili olan sebze ve meyveler, havadan da görüntülendi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
köylü milletin efendisidir.
allah kesene halil ibrahım bereketi versin

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