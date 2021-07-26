Bahçedeki yazıyı gören şaşırmadan edemiyor: Bahçedeki her şey...

Altı çocuk, on sekiz torun sahibi 71 yaşındaki Ali Emir, çalıştığı iş yerinden emekli olduktan sonra, yol kenarındaki 3 dönümlük arazisini bahçe haline getirdi. Emir, daha sonra kendi imkanlarıyla bahçeye cami, çeşme ve dinlenme yeri yaptırdı.

YOLDAN GEÇENLERE ÜCRETSİZ İKRAM EDİYOR

Araziye ektiği sebze ve meyveleri yoldan geçenlere ücretsiz olarak ikram eden Ali Emir, bu davranışıyla vatandaşların gönlünde taht kurdu.

"BU BAHÇEDEKİ HER ŞEY SENİNDİR VE HELALDİR"

Ali Emir, "Bu bahçede ekili-dikili her şey senindir ve helaldir" yazısı astırdı.