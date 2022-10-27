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Bahçelievler’de Kanser Erken Teşhis Merkezi açıldı

27.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de kanserde erken teşhis ile tarama gerçekleştirilecek Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ni (KETEM) hizmete açtı.

Bahçelievler’de kanserde erken teşhis ile tarama gerçekleştirilecek Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ni (KETEM) hizmete açtı. Kanserin erken teşhisinin hayat kurtardığı merkezde meme, serviks (rahimağzı) ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama hizmetleri verilmeye başlandı.
Bahçelievler Belediyesi kanserde erken teşhis ile tarama gerçekleştirilecek Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ni (KETEM) hizmete açtı. Kanserin erken teşhisinin hayat kurtardığı merkezde meme, serviks (rahimağzı) ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama hizmetleri verilmeye başlandı.

“Erken teşhis hayat kurtarır”
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır açılışta yaptığı konuşmada kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, “Kanser hayatımızın bir gerçeği. Komşularımızın burada gerekli taramalarını yaparak kanser vakalarını erken teşhis edeceğiz. Burada 40 yaşın üzerindeki kadınlara her sene 1 kere mamografi yapılacak. Bağırsak kanseri ile ilgili gerekli testleri de burada yapacağız. Tarama çerçevesinde yapılan hizmetlerimiz ücretsiz olacak. Komşularımıza hayırlı olsun. Aile Destek Merkezimizle, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezimizle, Evde sağlık evde bakım, engellilerimize yönelik özel hizmetlerimizle Bahçelievler’i bir sağlık kentine dönüştürüyoruz” dedi.
Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Altınyıldız ASM içerisinde hizmet verecek olan merkezin açılış törenine Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum ve vatandaşlar katıldı.

Bahçelievler’de Kanser Erken Teşhis Merkezi açıldı

Bahçelievler’de Kanser Erken Teşhis Merkezi açıldı

Bahçelievler’de Kanser Erken Teşhis Merkezi açıldı

Bahçelievler’de Kanser Erken Teşhis Merkezi açıldı

Bahçelievler’de Kanser Erken Teşhis Merkezi açıldı

Bahçelievler’de Kanser Erken Teşhis Merkezi açıldı

Bahçelievler’de Kanser Erken Teşhis Merkezi açıldı

Bahçelievler’de Kanser Erken Teşhis Merkezi açıldı

Bahçelievler’de Kanser Erken Teşhis Merkezi açıldı
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kanser

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