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  4. Bakan Alparslan Bayraktar'ı ABD'den 'Karizma' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu: 'Milletin evlatlarını milletten soğutma' 'Allah şifa versin'

Bakan Alparslan Bayraktar'ı ABD'den 'Karizma' diye paylaştı! Sosyal medyada olay oldu: 'Milletin evlatlarını milletten soğutma' 'Allah şifa versin'

30.09.2024 11:37
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar'ın BM önünde çekilen ve 'Karizma' olarak paylaşılan görüntüsü sosyal medyada adeta viral oldu. ABD'de bulunan yayıncı Adem Metan'ın paylaştığı video 1.8 milyon görüntülenmeye ulaştı. Yorumlar ise oldukça dikkat çekiciydi.

Birleşmiş Milletler toplantısı çıkışında yayıncı Adem Metan'ın çekip paylaştığı görüntülerde, Alparslan Bayraktar'ın ekibiyle birlikte yürüdüğü görülüyor. Adem Metan'ın bu videoyu 'Bakan Bayraktar karizmasını konuşturdu' diyerek paylaştı. Kullanıcılar paylaşımın altını yorumlarla doldurdu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ses getiren videonun ardından kullanıcılar da düşüncelerini bir bir paylaştı. Kimi kullanıcılar videoyu başarılı bulurken kimi kullanıcılar da Metan'ı eleştirdi. Bakan Bayraktar'ın dümdüz yürüdüğünü belirten bazı hesaplar ise yavaşlatılmış çekim ve siyah beyaz filtrenin herkeste aynı etkiyi yarattığını savundu.

İŞTE YORUMLARDAN BAZILARI...

'Milletin evlatlarını milletten soğutma'
'Allah şifa versin'
'İşiniz gücünüz goygoy'
'Bari siz yapmayın'
'Heytt be ne yürümüş'
'Ona karizma buna aforizma icraat yok'

Aslen Trabzonlu olan ama 1975 senesinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğan Alparslan Bayraktar, 4 Haziran 2023'te Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevine başladı. Bakan Bayraktar, daha önce de bakan yardımcısı görevinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya abd alparslan bayraktar
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