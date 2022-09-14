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Bakan Kurum sosyal konut projesinde son başvuru rakamını açıkladı! İşte merak edilen detaylar...

14.09.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal konut projesine oldukça yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Projeye talepten memnunuz. Son durum program öncesinde 705 bin rakamına ulaştı. Sürekli artıyor." dedi. 'Kira ve daire fiyatları düşer mi?' sorusuna da yanıt veren Bakan Kurum, "Bugün piyasaya baktığımızda fiyatların durduğunu ve yüzde 10 aşağıya geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan ve başvuruların başladığı sosyal konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te katıldığı programda sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Projeye talepten memnunuz. Son durum program öncesinde 705 bin rakamına ulaştı. Sürekli artıyor.

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2023-2028 yıllarını içeren hem sosyal devletin vatandaşa yapacakları, hem istihdam adına 5 yıllık süreçte ortaya konmuş hedef. İlk etabı dün lansmanını gerçekleştirdiğimiz süreçte 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin arsayı vatandaşlarımıza sunuyoruz, yine bu kapsamda 10 bin adet iş yerini sunmuş oluyoruz.

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Konut arsası ile iş yeri başvurusu henüz başlamadı. 10 Ekim ile 7 Kasım arasında başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvuru. 31 Ekim'de sosyal konutla ilgili başvurular sona erecek.

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TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuruların akabinde kura süreci başlayacak. 10 Ekim'de ihalelerimizi yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projenin ilk etabının maliyeti 422 milyar lira. Maliyetten yüzde 40 indirim yapıyoruz. Konutların taksit bedeli memur maaş artış katsayısına göre artacak.

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81 ilimizin tamamında projelerimizi yapıyoruz. İstanbul'da 50 bin konut yapacağız. İzmir'de 12 bin 500 konut yapıyoruz. İzmir'de de sıkıntılı bir yerleşim var. Depremle mücadele açısından da bu sayı önemli. Ankara'da 18 bin tane konut yapıyoruz. Antalya'da da 7 bin 100 konut yapılacak. Nüfus ağırlığına göre projeleri dağıtmış oluyoruz.

'PART TIME DAHİ ÇALIŞARAK BU TAKSİT ÖDENEBİLİR'

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İlk defa bu projemizde gençlerimize kontenjan ayırdık. 18 yaşını doldurmuş 30 yaş arası tüm kardeşlerimiz isterlerse başvuruyorlar. Ailesinin gelirine bakmıyoruz. 18 yaşına girmiş her birey bu kontenjana başvurabilir. Geliri yoksa annesinin yanında yaşayan bir genç, hatırlar mısınız babalarımız annelerimiz bize geleceğimiz adına bir ev alabilme hayali kurardı. 18 yaşındaki her gencimiz okumuyor. Çalışanlar, kendi işini kurmuş olanlar var. Burada emin olun part time dahi çalışarak bu taksiti gençlerimiz ödeyebilir. Aileleri yardım yapabilir, kendi birikimlerini ortaya koyabilirler. Bu güzel bir fırsat. Gençlerde gelir şartı yok. 18 yaş doldurulmuşsa anne babanın gelirine bakılmayacak.

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Bir ailenin örneğin karı koca çalışıyor. Aylık gelirleri İstanbul'da 18 bin liranın altında olması gerekiyor. Diğer illerde de 16 bin liranın altında gelir olması şartı var. Kuralar noter huzurunda çekiliyor. Şeffaf, adaletli bir şekilde sürecimizi yürütüyoruz.

KİRA VE EV FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Bu kampanya ev fiyatlarını ve kiraları kesinlikle düşürür. Bugün piyasaya baktığımızda fiyatların durduğunu ve yüzde 10 aşağıya geldiğini görüyoruz. Bu projeyi açıkladığımız andan itibaren piyasa regüle oldu. Bir şekilde fiyatlar sabitlendi ve aşağıya doğru çekiliyor.

Projelerin içinde okulu, camisi, alışveriş merkezi olacak. Biz bunların topyekun inşasını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehirlerde yapılacak evlerle diğer illerde yapılacak evlerin kalite olarak hiçbir farkı yok.

Sosyal konutun borcu bitmeden satılamaz, devredilemez. Ancak kiralayabilirler. Başvuru yapıldı, kuralar çekildi diyelim. Kasım ayında ev belirlendi. Ücretler sözleşme imzalanırken ödenecek. Sözleşme imzalandığında peşinat yatırılacak ve aylık taksitler ödenmeye başlayacak. Planlamalara göre 2023 Mart ayında ödemeler başlar.

PEŞİN ÖDEME YAPILABİLECEK Mİ?

Biz vatandaşın eline para geçerse borcunu tamamen kapatana indirimler yapıyoruz. İsteyen borcunu indirimli bedel üzerinden kapatabiliyor.

TAKSİT ÖDEMELERİ AKSARSA NE OLACAK?

Mesela peşinatla ilgili nasıl ödeyeceğiz diye sorular var. Peşinatla ilgili tüketici kredisi kullanılabilir. Mesela taksiti gecikti, ödeyemedi. Vatandaşı uyarıyoruz. İhtar çekiyoruz. Sonra vatandaşlarımız ödüyor. Toleranslarımız var.

VATANDAŞLAR UCUZ KONUT İÇİN BANKALARA AKIN ETTİ

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" diye nitelenen ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, e-Devlet'in yanı sıra proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.
Bu kapsamda evraklarıyla bankalara gelen vatandaşlar, projeye başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor.


Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.
Bankalara akın eden vatandaşlar birçok ilde uzun kuyruklar oluşturdu. İşte fotoğraflar...
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Murat Kurum konut proje

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