HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’deki orman yangınlarının tamamı kontrol altında alındı! Tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı

Mersin’deki orman yangınlarının tamamı kontrol altında alındı! Tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı

01.08.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın ile Antalya Gazipaşa'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Bununla birlikte Mersin'de yanan bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken binlerce dönüm ormanlık alan kül oldu. Yangının bıraktığı tahribat gün ağarınca ortaya çıkarken kesin hasar tespitinin söndürme işlemlerinin tamamen bittikten sonra yapılacağı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde devam eden yangınlar ve söndürme çalışmaları hakkındaki son durumu açıkladı.

Bakan Pakdemirli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mersin Silifke'de çıkan 2 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Milas'taki yangın Bodrum'a sıçradı! Vatandaşlar teknelerle tahliye edildiMilas'taki yangın Bodrum'a sıçradı! Vatandaşlar teknelerle tahliye edildi

Pakdemirli açıklamasında şunları ifade etti:

Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

MERSİN'DE ORMAN YANGINLARININ TAMAMI KONTROL ALTINDA

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nde 28 Temmuz günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, ilçe merkezine ve Duruhan Mahallesi’ne de sıçradı. Yerleşim yerleri tahliye edildi. Bu yangınlar, yangın söndürme ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleriyle dün kontrol altına alındı.

Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi’nde de 28 Temmuz’da çıkan orman yangını da 29 Temmuz’da kontrol altına alındı. Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi’nde ise 29 Temmuz’da orman yangını çıktı. Geniş araziye yayılan yangın, Akdere ve Yeşilovacık mahallelerine de sıçradı. Bölgedeki kamp yerleri ve 2 otel boşaltıldı. Alevler, bazı evlere de zarar verdi. Çok sayıda hayvan öldü. Yangın söndürme ekiplerinin yoğun mücadelesine vatandaşlar da destek verdi. 30 Temmuz günü Silifke, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinin sınırında yer alan Dedeler Mahallesi’nde de yangın çıktı. Bölgedeki yangınların tamamı bugün sabah kontrol altına alındı. Böylece 3 ilçede son 4 günde çıkan 8 orman yangınının tamamı kontrol altına alınmış oldu.

ANTALYA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

Bu açıklamasının ardından Bakan Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Antalya Gazipaşa'daki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

101 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Silifke ve Antalya'daki yangınlarla birlikte 107 yangından 101'i kontrol altına alınmış oldu. Bakan Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada 107 orman yangınından 98'inin kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Son Dakika: Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladıSon Dakika: Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

YANGINLAR KONTROL ATINDA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Bekir Pakdemirli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu! Ankara'da kaybolan küçük kız bakın nerede bulundu

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu! Ankara'da kaybolan küçük kız bakın nerede bulundu

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Muğla açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Yangında şehit olmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yangında şehit olmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.