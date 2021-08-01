Mersin’deki orman yangınlarının tamamı kontrol altında alındı! Tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde devam eden yangınlar ve söndürme çalışmaları hakkındaki son durumu açıkladı.

Bakan Pakdemirli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mersin Silifke'de çıkan 2 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli açıklamasında şunları ifade etti:

Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

MERSİN SİLİFKE’DE ÇIKAN 2 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.



Böylece MERSİN’de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.



Soğutma çalışmaları devam ediyor. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021

MERSİN'DE ORMAN YANGINLARININ TAMAMI KONTROL ALTINDA

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nde 28 Temmuz günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, ilçe merkezine ve Duruhan Mahallesi’ne de sıçradı. Yerleşim yerleri tahliye edildi. Bu yangınlar, yangın söndürme ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleriyle dün kontrol altına alındı.

Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi’nde de 28 Temmuz’da çıkan orman yangını da 29 Temmuz’da kontrol altına alındı. Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi’nde ise 29 Temmuz’da orman yangını çıktı. Geniş araziye yayılan yangın, Akdere ve Yeşilovacık mahallelerine de sıçradı. Bölgedeki kamp yerleri ve 2 otel boşaltıldı. Alevler, bazı evlere de zarar verdi. Çok sayıda hayvan öldü. Yangın söndürme ekiplerinin yoğun mücadelesine vatandaşlar da destek verdi. 30 Temmuz günü Silifke, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinin sınırında yer alan Dedeler Mahallesi’nde de yangın çıktı. Bölgedeki yangınların tamamı bugün sabah kontrol altına alındı. Böylece 3 ilçede son 4 günde çıkan 8 orman yangınının tamamı kontrol altına alınmış oldu.

ANTALYA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

Bu açıklamasının ardından Bakan Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Antalya Gazipaşa'daki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

101 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Silifke ve Antalya'daki yangınlarla birlikte 107 yangından 101'i kontrol altına alınmış oldu. Bakan Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada 107 orman yangınından 98'inin kontrol altına alındığını açıklamıştı.