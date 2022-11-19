Balık severler dikkat: Bilmediğiniz çok şey var! Balık ne kadar tüketilmeli, balığın faydaları nelerdir?

KANSERDEN KORUR

Balık yağlarının kanser hastaları üzerinde direkt tedavi edici etkisinden çok hastalıktan korunma etkisi daha yaygın olarak görülmektedir. Kanda bulunan EPA ve DHA gibi balık yağlarının seviyesi ile prostat kanseri arasında bir ilişkinin olduğunu ortaya koyan çalışmalar yapılmıştır. “Dokozahekzaenoik Asit” ve “Eikozapentaenoik Asit” şeklinde oldukça uzun ve telaffuzu zor isimleri olan kısaltmalarıyla DHA ve EPA omega-3 yağ asitleridir. Her ikisi de son derece önemli mucize maddeler olmakla birlikte balıkların içerisinde çokça bulunmaktadır.