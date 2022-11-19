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Balık severler dikkat: Bilmediğiniz çok şey var! Balık ne kadar tüketilmeli, balığın faydaları nelerdir?

19.11.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık açısından uygun besinleri seçmeye özen gösterdiğimiz bu günlerde, özellikle kaliteli protein, uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri (omega-3 yağ asitleri), vitaminler ve minerallerden zengin balık ön plana çıkıyor. Her ne kadar bazı türlerini tüketirken dikkatli olmak gerekirse, genel olarak balıkların insan sağlığına muazzam faydaları bulunuyor.

Balıkların besin bileşenlerinin incelenmesine yönelik çalışmalara ve sağlık üzerindeki etkilerine bakıldığında biyoyararlanımı yüksek bir protein kaynağı diyebiliriz. Balık proteini, et proteinine göre daha az bağ doku proteini içerir ve elastin içermez. Bu nedenle balık proteini kolaylıkla sindirilmektedir. Ayrıca fosfor, selenyum ve iyot mineralleri bakımından zengindir. Vitaminler açısından değerlendirildiğinde A ve D vitaminleri açısından iyi bir kaynak olduğu görülmektedir. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara konu hakkında bilgiler verdi.

BALIK YEMENİN FAYDALARI

KANSERDEN KORUR

KANSERDEN KORUR

Balık yağlarının kanser hastaları üzerinde direkt tedavi edici etkisinden çok hastalıktan korunma etkisi daha yaygın olarak görülmektedir. Kanda bulunan EPA ve DHA gibi balık yağlarının seviyesi ile prostat kanseri arasında bir ilişkinin olduğunu ortaya koyan çalışmalar yapılmıştır. “Dokozahekzaenoik Asit” ve “Eikozapentaenoik Asit” şeklinde oldukça uzun ve telaffuzu zor isimleri olan kısaltmalarıyla DHA ve EPA omega-3 yağ asitleridir. Her ikisi de son derece önemli mucize maddeler olmakla birlikte balıkların içerisinde çokça bulunmaktadır.

BAĞIRSAĞI İYİLEŞTİRİR

BAĞIRSAĞI İYİLEŞTİRİR

İltihaplı bağırsak hastalıklarına karşı balık tüketiminin koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir.

ASTIMA KARŞI ETKİLİ

ASTIMA KARŞI ETKİLİ

Balık yağları, kan damarlarının yüzeyini genişletip dokulara daha fazla oksijen girişine yardımcı olmaktadırlar. Astım hastalığı özellikle çocuklarda nefes darlığı şeklinde kendisini gösteren bir hastalıktır. Balık tüketiminin çocukların %20-25’inde görülen astım hastalığına etkili olduğu yapılan çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Wyoming Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada astım hastası ve sigara kullanmayan 19-25 yaş grubundaki bireyler incelenmiş ve ortalama günde 3 gram balık yağı tüketenlerin %40’ının nefes alma yeteneği önemli ölçüde gelişmiştir.

GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLER

GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Balığın içerdiği DHA göz sağlığının korunmasında çok önemlidir. Ayrıca içerdiği A vitamini özellikle karanlıkta görmeyi sağlamaktadır. Omega-3 yağ asitleri retinanın işlevini yerine getirmesinde yardımcıdır.

KAL VE DAMAR SAĞLIĞINA İYİ GELİR

KAL VE DAMAR SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Balık tüketmek kanın pıhtılaşma riskini azaltır ve halk arasında iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolü yükseltir. Bunu sağlayan omega-3 yağ asitleridir. Ayrıca omega-3 yağ asitlerinin trigliserit seviyeleri üzerinde etkili olduğu ve %15-30 oranında azalttığı yapılan çalışmalarca gösterilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
balık

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