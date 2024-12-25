Balıkesir'deki patlamada vefat edenlerin isimleri belli oldu! Acı detay ortaya çıktı: Hayatını kaybeden 8 kadının ortak noktası!

Balıkesir'de dün sabah saat 08.25 sularında henüz bilinmeyen nedenle mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk çalışmalar yapıldıktan sonra 11 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.

VEFAT EDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi. Patlamayla ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI!

Kayıplardan sekizi kadın, üçü ise erkek. Kapsül üretiminde çalışan kadınların, parmaklarının küçük olması dolayısıyla bu bölümde çalıştıkları ortaya çıktı.

Parmakları küçük olanların, kapsüllerin içine yerleştirilen macunu daha rahat yerleştirdikleri için fabrikanın bu alanında tercih edildiği öğrenildi.